GF Vip, Flavia Vento fuori dalla Casa dopo 24 ore: la penale e il cachet

Flavia Vento ha abbandonato la Casa del GF Vip a 24 ore dal suo ingresso e il pubblico si chiede se per lei ci sarà una penale, ma soprattutto se riceverà il cachet per la sua partecipazione. Nel corso della prima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini, la showgirl ha varcato la porta rossa con un abito da sirena dopo un breve sketch di fronte alle telecamere. Poche ore dopo però ha iniziato ad avvertire un forte disagio dovuto alla mancanza dei suoi cani a cui è legatissima.

Flavia è scoppiata in lacrime e a niente sono serviti i tentativi degli altri concorrenti per convincerla a restare in gioco. “Non li ho mai lasciati soli, è la prima volta – ha confessato parlando dei cani -. Sento che hanno bisogno di me”. Mentre Matilde Brandi l’ha consolata, Patrizia De Blanck si è infuriata, cercando di farle capire che stava commettendo un errore: “Ma ti rendi conto che figuraccia che stai facendo? – ha tuonato -. Ma poi i soldi? Stai solo un giorno? Non dire che c’hai provato, un giorno è poco. Poi non sono solo i soldi, è la figura che fai. Non dovevi venire qui dentro. Rimani almeno 1 settimana o dieci giorni per dire che non ce la fai più. Non ditele che ha ragione, non ce l’ha, non doveva venire qui. Questa si fa ridere dietro da tutta Italia […] Secondo me hai usato la scusa dei cani perché ti sei già rotta di stare qui”.

Il discorso però non è servito a nulla e nella notte Flavia Vento ha lasciato la Casa del Grande Fratello Vip. Cosa prevede il contratto firmato con la casa di produzione in questi casi? Secondo quanto riporta FanPage, la showgirl potrebbe non ricevere nessun cachet per le ore passate nella Casa. Una scelta che sarebbe legata ai costi sostenuti dalla produzione per ogni concorrente che varca la porta rossa. Nei giorni precedenti all’inizio del reality infatti tutti i vip sono stati ospitati in hotel e sottoposti a vari tamponi. Un discorso diverso riguarda le penali che solitamente sono presenti nei contratti firmati dai concorrenti del GF Vip. Le cifre variano a seconda delle situazioni e sono legate ai motivi dell’abbandono dello show.