GF Vip, Elisabetta Gregoraci teme la reazione di Briatore (e gli avvocati)

Elisabetta Gregoraci corre ai ripari e al GF Vip svela di temere la reazione di Flavio Briatore dopo che l’imprenditore è stato tirato in ballo più volte. L’ex marito della Gregoraci infatti è stato al centro della lite fra la showgirl e Giulia Salemi, nata nel corso dell’ultima puntata con Alfonso Signorini e continuata anche nei giorni successivi.

Elisabetta ha infatti accusato la Salemi di non essersi comportata bene con l’ex marito. “Ha chiesto un pernottamento, ha fatto delle richieste – ha spiegato la Gregoraci agli altri inquilini della Casa -. Se vado in vacanza, io certe richieste non le faccio. Poi chiaro che se io ho un ristorante, ti offro anche la pizza. Il concetto è chiaro, perché lei sa benissimo a cosa mi riferisco. Farmi passare per la snob quando lei viene nel mio locale a fare la smorfiosa con Flavio…è ovvio che mi irrigidisco. Non è essere snob. Io sono carina e gentile con tutti”.

Dopo diversi scontri accesi però la Gregoraci ha cercato un confronto con Giulia Salemi, chiedendole di non parlare più di questo argomento. Elisabetta infatti teme la reazione di Flavio Briatore che potrebbe innervosirsi nell’essere citato in continuazione in un programma in cui non partecipa. “C’è una terza persona che non voglio mettere in mezzo perché non è giusto – ha detto senza fare il nome dell’ex marito -. Finché si parla di me, del mio matrimonio, di mio figlio, ci sta”. In particolare la showgirl ha fatto riferimento alla possibile intromissione degli avvocati. “Il Grande Fratello non lo sta facendo lui e io so che questa roba, i giornali, le cose, si in****a anche e ha ragione – ha aggiunto -. Lo mettiamo in mezzo e poi mi devo…avvocati, cose. Non ho voglia, capisci?”.

Elisabetta ha spiegato di aver parlato pure con la produzione del GF Vip per chiedere di non citare più la vicenda. “Sono andata in confessionale e ho detto che di questa cosa non voglio parlare – ha annunciato -. Abbiamo già fatto una puntata, ci sono altre persone che non voglio mettere in mezzo. E mi hanno rispettata”. La showgirl con molta probabilità uscirà nella prossima puntata del reality.