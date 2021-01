GF Vip, Dayane Mello punta alla finale e attacca Tommaso e Rosalinda

editato in: da

Dayane Mello punta alla finale del GF Vip e attacca Tommaso Zorzi e Rosalinda Cannavò. Dopo mesi all’interno della Casa di Cinecittà i concorrenti si preparano alla finalissima fra strategie e alleanze. L’amicizia fra la modella e l’attrice sembra ormai arrivata al capolinea e le due sono state protagoniste di diverse liti nel corso del reality.

L’ultima vede coinvolta Maria Teresa Ruta e l’Hug Freeze, un gioco organizzato da GF Vip in cui i concorrenti, al suono di una sirena, dovevano abbracciare la persona più vicina. Chi restava senza un abbraccio era costretto a bere un intruglio a base di cipolla, cannella, pepe e peperoncino. Quando la conduttrice è rimasta per l’ennesima volta senza un abbraccio, Rosalinda ha lasciato andare Dayane e le ha detto: “Abbraccia lei!”. Una scelta che non è piaciuta alla top model.

“Ho capito che voleva fare un gesto carino per Maria Teresa, ma io resto qui come una scema? – ha tuonato la top model – Ma che gioco è? Bisogna anche imparare a giocare, perdere e vincere”. Rosalinda è apparsa molto provata dall’ennesima lite. “Sono lì lì per avere un attacco isterico – ha confessato a chi provava a consolarla -. Voglio stare serena e tranquilla. Evito un attacco isterico. Andate a divertirvi, non pensate a me. Ho bisogno un attimo di staccare e rilassarmi. Voglio stare tranquilla, da sola. Sono nervosa, sono isterica”.

Nel mirino di Dayane Mello però non è finita solo Rosalinda – in arte Adua Del Vesco -, ma anche Tommaso Zorzi. La modella ha criticato aspramente l’influencer, accusato di essere favorito dal GF Vip. “Solo perché ha crisi d’ansia e problemi mentali gli mettono la musica che preferisce lui – si è sfogata -. Ma veramente, inizio a fare anche io la ribelle, la malata mentale, così vedono! Sono in****ata perché è una serata dove mettono la musica per far felice gli altri, e se ne f****no di noi. Solo perché ha crisi d’ansia, perché ha i suoi problemi mentali, e noi qui come rinco******ti. Quindi non mi va bene. È una festa, un sabato, doveva essere festa, musica per tutti… Allora uno si sente male, e gli altri ‘sti c***i. Chi è Tommaso Zorzi? Uno si fa un c**o così per fare le cose, per divertirsi, e non ci divertiamo”.