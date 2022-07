Federica Pellegrini, l’appello ai fan su Instagram per l’addio al celibato di Matteo Giunta

La campionessa di nuoto Federica Pellegrini e il suo ex allenatore (e futuro marito) Matteo Giunta sono pronti per le nozze: prima, però, come ogni matrimonio che si rispetti, è tempo dell’addio al celibato. Dopo il suo addio al nubilato a Formentera, è arrivato il turno di lui; per l’occasione, la nuotatrice ha pensato di fare un appello ai suoi fan su Instagram.

Federica Pellegrini, l’appello ai suoi fan su Instagram

Con l’arrivo imminente delle nozze, Federica Pellegrini e Matteo Giunta appaiono sui social super innamorati; la campionessa olimpica, però, ha deciso di fare una richiesta specifica ai suoi follower di Instagram in occasione della partenza del suo futuro marito per l’addio al celibato.

“Ragazzi, volevo dirvi che il signor Matteo Giunta è in partenza per il suo addio al celibato. Quindi, mi raccomando, segnalazioni, video. Taggatemi, se lo vedete. Con tanto di repost, quindi impegnatevi, mi raccomando. Tenetelo d’occhio“, ha così esordito nelle sue storie Instagram la Pellegrini. Dei video chiaramente ironici, conditi dalle sue risate e dallo sguardo serioso (ma non troppo) di Giunta alle sue spalle che le chiede un altrettanto ironico “Hai finito?”.

Dopotutto, Federica Pellegrini ha avuto già il suo momento per l’addio al nubilato trascorso nella meravigliosa Formentera: svegliata in piena notte dalle sue amiche, la futura sposa è stata “presa e portata” in viaggio per alcuni giorni a sorpresa.

Federica Pellegrini, nozze imminenti: l’attesa è quasi finita

L’attesa per il matrimonio tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta è decisamente tanta! Solo nell’ultimo periodo, però, attraverso un’intervista su Chi e a post su Instagram, l’ex nuotatrice ha iniziato a svelare alcuni dettagli sulle nozze imminenti, nonostante ci siano ancora molti segreti.

Manca infatti sempre meno al grande giorno, e tutto sembra prendere lentamente forma: “Sarà a fine estate, a Venezia, vogliamo che sia divertente, saremo 150 persone, forse 160. Io me lo aspetto spettacolare, solo sposarsi lì con tutto quel panorama. La chiesa è bellissima, non era la nostra prima scelta”, ha così rivelato la Pellegrini, che non vede l’ora di convolare a nozze con il suo amore.

Non si conoscono ancora la data e il luogo precisi, ma da ciò che i due futuri sposini hanno anticipato sui social si prospetta un giorno da sogno con amici e parenti e non ci sarebbe d’aspettarsi altro dal momento in cui al loro fianco c’è l’inimitabile wedding planner Enzo Miccio, che ha recentemente accompagnato la coppia per dei sopralluoghi per la location che si rivelerà sicuramente sensazionale e da favola.

Dalla proposta sembra essere passata un’eternità, ma era solo ottobre 2021 quando Matteo Giunta ha chiesto a Federica Pellegrini di sposarlo con tanto di anello meraviglioso e dediche speciali su Instagram: adesso manca sempre meno, e a fine agosto i due innamorati convoleranno a nozze mettendo un sigillo a un amore nato a bordo piscina e inizialmente in gran segreto. Adesso, però, gli unici segreti che ci sono riguardano i dettagli del matrimonio, perché loro si mostrano finalmente felici e insieme senza alcun problema sui social, condividendo con i loro fan alcuni momenti quotidiani.

