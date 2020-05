Al Bano fa una gaffe da Mara Venier e la Lecciso reagisce al gesto su Romina Power

editato in: da

Al Bano Carrisi fa una gaffe a Domenica In di Mara Venier, mentre Loredana Lecciso su Instagram reagisce al suo gesto nei confronti di Romina Power. Domenica movimentata per il cantante di Cellino San Marco che è stato il grande protagonista dello show di Rai Uno.

L’artista pugliese è stato ospite della trasmissione condotta da Mara Venier, dando vita a una gaffe che sta facendo molto discutere. Dopo settimane di quarantena nella sua tenuta, dove ha trascorso del tempo con Loredana Lecciso (con cui è tornato insieme) e i figli Jasmine e Bido, Al Bano ha voluto lanciare un messaggio di speranza.

Durante Domenica In, il cantante si è lasciato andare a un lungo discorso per incoraggiare tutti dopo un periodo molto difficile. “L’uomo ha sempre vinto – ha detto -. Alla fine anche se per poco o lungo tempo il male sembra che stia vincendo, alla fine sta perdendo. E la storia dell’uomo lo dimostra. L’uomo è stato capace di distruggere i dinosauri, pensa un po’ se non è capace in questo caso di distruggere quel piccolo e maledetto verme, microbo, che si chiama Coronavirus”.

La gaffe di Carrisi, che ha indicato l’uomo come la causa dell’estinzione dei dinosauri, spariti moltissimo tempo prima dalla Terra, ha stupito e divertito il pubblico. Su Instagram in tanti hanno commentato le parole dell’artista, che nel corso di Domenica In è stato protagonista anche di un altro momento importante.

Al Bano infatti si è rifiutato di ascoltare una poesia scritta da Romina per lui, allo scopo di difendere Loredana Lecciso, sua attuale compagna, che avrebbe potuto risentirsi per il poco spazio ricevuto in trasmissione. “Dai, rimandiamo – ha detto l’artista alla conduttrice, pronta a leggere la poesia della Power -. E mi raccomando la par condicio”. La Venier ha replicato: “Sì certo. Almeno dimmi se sei sereno”. Immediata la risposta di Carrisi, che però non ha lasciato spazio ai gossip: “Sono sereno sempre – che parlando di Loredana ha poi aggiunto -. Forse non le hai chiesto niente. Io pensavo di parlare di musica e invece cadiamo sempre…”.

Alla fine Mara, anche se infastidita, ha accettato di non leggere la poesia di Romina: “Va beh non leggo la poesia così non creiamo tensioni”, ha detto. “Eh sì meglio – ha replica di Al Bano – così stiamo in pace perché la tua trasmissione è seguita da una parte e dall’altra”.

Poco dopo la puntata i follower hanno chiesto spiegazioni a Romina Power e Loredana Lecciso riguardo il gesto di Carrisi che, a quanto pare, ha finalmente ritrovato il suo equilibrio. L’ex moglie del cantante ha scelto la via del silenzio, rifiutandosi di rispondere pubblicamente, mentre la showgirl pugliese ha pubblicato nelle Stories un video divertente, senza alcun commento riguardo Domenica In.