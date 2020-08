Cristina Chiabotto, le parole dopo la frecciatina dell’ex: “Credo nella forza di un sorriso”

editato in: da

La storia tra Cristina Chiabotto e Fabio Fulco è durata più di dieci anni. Cominciata nel 2005 sulla pista di Ballando con le Stelle – in quell’anno, erano entrambi concorrenti del dance show di Milly Carlucci – e si è conclusa in maniera non certo tranquilla.

A dimostrazione di ciò, è possibile citare le recenti dichiarazioni dell’attore napoletano che, intervistato sulle pagine della rivista Intimità, ha parlato sia del rapporto con la fidanzata Veronica Papa, con la quale sta pensando al matrimonio, sia dell’epilogo con la ex Miss Italia (la Chiabotto è stata incoronata nel ‘lontano’ 2004).

“A fare la differenza sono sempre i modi in cui si parla e si agisce e che dovrebbero sempre dimostrare il rispetto per le altre persone coinvolte. Nel mio caso, erano sbagliati proprio quelli”: queste le parole di Fabio Fulco, che già diversi mesi fa si era espresso in merito alla sua lunga storia con la Chiabotto descrivendo il passato come un interruttore che, una volta spento, per lui tale rimane.

La bellissima ex Miss Italia, che tra poco festeggerà il primo anniversario di matrimonio con Marco Roscio, non ha mai parlato tanto del suo passata accanto all’attore napoletano, entrato a far parte nel 2018 del cast di Un Posto al Sole.

Molto attiva su Instagram, dove è seguita da 600mila persone, pochi giorni dopo l’uscita dell’intervista dell’ex al settimanale Intimità ha pubblicato sul suo profilo social un selfie che la vede raggiante. Capelli lunghi che accarezzano la spalla, occhi azzurrissimi e rossetto rosso, Miss Italia 2004 ha corredato la foto con la frase: “Credo nella forza di un sorriso”.

Che si tratti di una replica alle parole dell’uomo che per tanti anni è stato al suo fianco? Non è dato saperlo. Di certo c’è che il sorriso è ormai compagno quotidiano della vita con Cristina Chiabotto, felicissima con il manager torinese Marco Roscio. La coppia sta trascorrendo le vacanze estive in Italia e, dopo una puntatina a Capri e a Napoli, ha optato per la Liguria, con un soggiorno che, tra foto in costume e Stories dedicate alla luna che si specchia nel mare, Cristina documenta spesso sui social.