Chi è Cristel Isabel Marcon di Riccanza

editato in: da

È stata una delle protagoniste della prima edizione di Riccanza, lo show di MTV che racconta la vita a cinque stelle di alcuni giovani appartenenti a famiglie benestanti, e oggi torna per la versione deluxe della trasmissione: stiamo parlando di Cristel Isabel Marcon.

Classe 1990, nata ad Asolo (in provincia di Treviso), Cristel è l’unica figlia di una coppia di importanti imprenditori del Triveneto, che lavorano nel settore Real Estate. Dopo essersi laureata in Nuove Tecnologie per le Arti presso l’Università di Venezia, la giovane si è dedicata a un master in Digital Fabrication allo IED di Milano. Il suo è stato un percorso di studi piuttosto arduo, anche dovuto al fatto di doversi continuamente spostare per frequentare le lezioni. E forse proprio per questo motivo i traguardi che la ragazza ha raggiunto sono così soddisfacenti.

Per inseguire la sua passione, Cristel vive ormai da tempo nel capoluogo lombardo, e possiede già un notevole curriculum in ambito di progettazione grafica. Qualche esempio del suo talento messo in pratica? In passato ha collaborato come editor per alcuni importanti blog di marketing, ed è stata Project Manager nel settore editoria e abbigliamento per EXPO 2015, un ruolo di grande rilievo – soprattutto vista la sua giovane età. Ma il progetto a cui è più legata è il primo che ha svolto in autonomia: si chiama Paper Chic, una collezione di gioielli e accessori ottenuta mediante la lavorazione della carta fino ad ottenere sculture 3D.

Negli ultimi mesi, Cristel è impegnata con un nuovo progetto di moda, che presto lancerà online. È infatti al lavoro su Celebrate Good Life, una linea di accessori di lusso che abbracciano il mondo del design e dell’abbigliamento. Inoltre si occupa di Real Estate come i suoi genitori e organizza eventi privati di lusso. Ma a renderla famosa, sia in televisione che sui social, è stata la trasmissione Riccanza. La ragazza ha infatti partecipato alla prima edizione del docu-reality di MTV al fianco di personaggi come Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini, facendosi conoscere al grande pubblico e mostrando la sua splendida vita a 24 carati.

Oggi, Cristel Isabel Marcon è una nota influencer, che vanta migliaia di follower. Una fama destinata a crescere, visto che la giovane sarà protagonista della nuova edizione di Riccanza Deluxe, che raccoglie il meglio delle stagioni precedenti. Avrà così la possibilità di tornare in tv a qualche anno di distanza dalla sua prima volta, e ci regalerà altri sogni extralusso.