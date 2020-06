Che cosa fa oggi Anna Falchi

editato in: da

Modella, showgirl e conduttrice: Anna Falchi è uno dei volti più amati della tv. Classe 1972, pochi sanno che è nata a Tampere, in Finlandia, da madre finlandese e papà italiano. Aveva solo 6 anni quando si trasferì in Italia e nel 1989 stregò il pubblico arrivando seconda a Miss Italia. Il concorso di bellezza, dove ottenne il titolo di Miss Cinema, le aprì le porte del mondo dello spettacolo, portandola a recitare accanto a Paolo Villaggio, diretta da Federico Fellini in un celebre spot.

Da allora la sua carriera non si è più fermata, fra programmi tv e ruoli al cinema. Dopo numerosi film di successo, nel 2015 ha condotto con Massimo De Luca lo show sportivo Number Two. In seguito ha guidato Wedding Fashion World e Donna&Sposa. L’ultimo impegno televisivo è sulla Rai con C’è Tempo per, spin-off di UnoMattina Estate che conduce in coppia con Beppe Convertini dal lunedì al venerdì.

“C’è un rapporto di grandissima amicizia e stima – ha raccontato a TvMia, parlando del collega -: io e Beppe siamo coetanei, ci frequentiamo da anni abbiamo cominciato insieme la carriera nel mondo dello spettacolo e insieme abbiamo condotto tante serate ed eventi in giro per l’Italia”. Sempre positiva e grintosa, nonostante qualche anno lontano dalla tv, Anna non è mai stata dimenticata dal pubblico. “È un programma nuovo nel suo genere – ha detto parlando di C’è Tempo -. Racconteremo tante storie di vita vera, ma soprattutto ascolteremo preziosi consigli, dall’alimentazione, al giardinaggio, dalla bellezza all’attività fisica, di chi ha i capelli bianchi e tanta esperienza”.

“Non ho affrontato questi anni con l’ansia di dover fare qualcosa di importante in tv. Non sono mai stata il tipo che sgomita, non amo la mondanità. E comunque ho condotto programmi dedicati alla cucina. Ma non solo: in questi anni sono stata opinionista in Rai in programmi come La vita in diretta e Storie italiane”.

Dal 2012, Anna è legata ad Andrea Ruggieri, avvocato, giornalista e nipote di Bruno Vespa. Ha una figlia, Alyssa, nata dal suo legame con Denny Montesi, imprenditore romagnolo al suo fianco dal 2008 al 2010. In precedenza è stata sposata per circa un anno con Stefano Ricucci, finanziere romano, mentre negli anni Novanta ha vissuto un’intensa storia d’amore con Max Biaggi e in seguito con Fiorello.