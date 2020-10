editato in: da

Chiara Ferragni vede il volto della figlia durante l’ecografia e si commuove. A raccontare la grande emozione dell’influencer è stato Fedez che ha pubblicato su Instagram un video. Nella clip vediamo lo schermo dell’ecografo, dove appare l’immagine tridimensionale del feto, poco dopo lo smartphone inquadra il volto di Chiara, con gli occhi lucidi e una felicità immensa che traspare dal suo sguardo.

Poco dopo l’ecografia, Chiara ha postato un’immagine della piccola. “Ciao baby”, ha scritto. A ottobre, dopo mesi di indiscrezioni e gossip, la Ferragni e Fedez avevano annunciato l’arrivo di un secondo figlio: “La nostra famiglia si allarga, Leo sarà un fratello maggiore”, avevano svelato i due su Instagram, senza nascondere la grande emozione per questa nuova avventura.

Qualche giorno fa Fedez aveva compiuto 31 anni e la dedica più bella era arrivata proprio dalla sua Chiara. “I migliori auguri di compleanno al mio grande amore, unico e solo, my ride-or-die – aveva scritto la Ferragni -. Ti amo per sempre, sono davvero orgogliosa della nostra famiglia che si sta allargando”.

Lui aveva ironizzato nelle Stories, mostrando i regali della moglie: i pupazzi-giocattolo della collezione Kaws. “Ragazzi compio 18 anni, che bel diciottesimo – aveva detto il rapper -. Come passa in fretta il tempo, mi sembra ieri che ne avevo 14. Una persona di 31 anni che si fa regalare queste cose dalla moglie. Non lo so, forse significa che sono in piena crisi di mezza età”.

Un amore, quello fra Fedez e la Ferragni, nato nel 2016 grazie alla canzone Vorrei ma non posto, in cui citava Matilda, il cane dell’influencer. Poi la serata al Palazzo Parigi Hotel di Milano e nel 2017 la proposta di nozze all’Arena di Verona. Infine la nascita di Leone, nel 2018, e poco dopo le nozze celebrate a Noto con una cerimonia super romantica targata Ferragnez. “Di Chiara ho bisogno per andare avanti. Lei sa godersi ogni momento e spero che, per osmosi, riesca a insegnarmelo”, aveva raccontato il rapper qualche tempo senza nascondere la volontà di allargare la famiglia. Presto in casa Ferragni-Fedez saranno in quattro e la coppia non vede l’ora di abbracciare la piccola in arrivo.