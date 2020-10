Chiara Ferragni, Fedez svela su Instagram come ha scoperto di essere incinta

editato in: da

Chiara Ferragni e il marito Fedez stanno vivendo un momento magico: aspettano il loro secondo bambino, dopo il piccolo Leone. La coppia ha annunciato la gravidanza ovviamente, ça va sans dire, sui social e il rapper ha svelato sul suo profilo Instagram, come la moglie ha scoperto di essere incinta.

Fedez ha pubblicato un video risalente allo scorso 23 luglio – e mai pubblicato, fino ad oggi – in cui mostra alla Ferragni il risultato del test di gravidanza. “Tu guardi e io dalla tua faccia capisco”. L’influencer, prima con gli occhi sgranati e poi con un grande sorriso non è riuscita a trattenere l’emozione – accennando anche dei versetti – anche se il marito non ha realizzato immediatamente la bella notizia: “Non è uscito niente forse”.

Poi, una volta guardato il test, Fedez ha esclamato: “Sei una mamma doppia!”, mentre Chiara si asciugava le lacrime di gioia incontenibile.

I due si sono conosciuti nel 2016, quando uscì il singolo di J Ax e Fedez Vorrei ma non posto, dove il rapper parlava anche della fashion blogger. Galeotto fu proprio il tormentone estivo: tra un commento e una frecciatina i due si misero in contatto e da allora non si sono più lasciati.

Dal 2017 Chiara Ferragni e Fedez fanno coppia fissa: prima la gravidanza e la nascita del piccolo Leone, e poi dopo 6 mesi, le nozze il 1 settembre del 2018 a Noto, in Sicilia, in una location da sogno. Il matrimonio ha tenuto letteralmente incollati i fan della coppia al cellulare, che hanno seguito sui social ogni momento della cerimonia.

La coppia non ha mai nascosto il desiderio di allargare la famiglia, e hanno cercato di mantenere il riserbo sulla questione, nonostante tantissimi momenti della vita passino spesso dai loro profili social. Le voci di una gravidanza erano già trapelate negli scorsi mesi, ma sia la fashion blogger che il rapper non avevano commentato le notizie.

Nelle ultime settimane i rumors si erano fatti sempre più insistenti, sia per alcune foto della Ferragni con un pancino sospetto, sia per delle parole, riprese per sbaglio, di mamma Marina Di Guardo che erano finite nelle storie Instagram di Chiara. I Ferragnez adesso non possono che essere settimo cielo, pronti ad accogliere un altro bebè nelle loro vite.