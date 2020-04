Che fine ha fatto Federica Panicucci senza Mattino Cinque

editato in: da

Federica Panicucci da qualche settimana non è più al fianco di Francesco Vecchi nella conduzione di Mattino Cinque. Che fine ha fatto dunque la bella presentatrice?

A svelarlo è lei stessa sulla sua pagina Instagram dove quotidianamente si tiene in contatto coi suoi follower. Infatti, l’uscita di scena di Federica è solo momentanea e causata dall’emergenza sanitaria. Mattino Cinque si è trasformato in una trasmissione focalizzata sul coronavirus e lei, come tutti, è a casa in quarantena.

Ma ovviamente non è da sola. Con lei ci sono i figli Sofia e Mattia e il compagno, Marco Bacini. Insieme e in serenità stanno trascorrendo questi giorni sospesi, in isolamento.

Così, la Panicucci condivide su Instagram una foto che la ritrae sorridente, abbracciata al suo amore, con un look casual decisamente inusuale per lei. La bella Federica, 55 anni, indossa infatti un paio di shorts in denim e ci racconta come occupa il tempo: ““Sofi ci fai una foto?” Ed ecco lo scatto. Questi siamo noi oggi pomeriggio, in quarantena, come tutti. Sofia ed io abbiamo cucinato un’altra crostata alle fragole (ed era squisita, l’abbiamo divorata, Mattia soprattutto 😉), abbiamo montato un mobiletto acquistato online (che fatica!), abbiamo giocato a Monopoly (ha vinto @marcobacini 🤷‍♀️) ma soprattutto siamo stati insieme ed è quello che conta di più.♥️♥️♥️”.

A risponderle prontamente via social è la mamma di Chiara Ferragni, Marina Di Guardo, che si complimenta con loro: “Siete incantevoli”. Così la Panicucci si gode la sua famiglia, i fan plaudono e a Mattino Cinque Paola Barale trionfa col taglio dei capelli fai da te. Ma Federica, come sappiamo, non è stata solo a guardare.