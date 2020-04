editato in: da

Che fine ha fatto Cicelys Zelies, ex Madre Natura di Ciao Darwin? Modella e influencer di Instagram, ha conquistato il pubblico televisivo prendendo parte alla trasmissione condotta da Paolo Bonolis. Di recente si è allontanata dalle passerelle e dalla tv per pensare alla famiglia: Cicelys è infatti diventata mamma.

Originaria di Cuba, la Zelies vive da diverso tempo in Italia. Il suo lavoro l’ha portata a viaggiare molto e si divide fra Milano e Napoli, dove ha trovato l’amore. Ha partecipato a numerosi programmi condotti da Paolo Bonolis: non solo Ciao Darwin, ma anche Il senso della vita. L’abbiamo vista anche nel cast di Chiambretti Night e a Domenica Live di Barbara D’Urso. Cicelys Zelies però è soprattutto una modella e ha collaborato con numerosi marchi di moda. Ha inoltre partecipato a diversi videoclip musicali di Guè Pequeno ed Emma Marrone.

Fisico statuario e sguardo intenso, Cicelys Zelies ha raggiunto il successo non solo sul lavoro, ma anche nella vita privata. La modella infatti è sposata con Diego Taiani, deejay e musicista napoletano. Su Instagram la top model racconta spesso il legame fortissimo con il marito, fra scatti di coppia e dediche romantiche.

Qualche mese fa la Zelies aveva annunciato ai follower di essere incinta. La modella era apparsa raggiante con il pancione e aveva raccontato, un giorno dopo l’altro, la gioia dell’attesa. Sino al parto, svelato su Instagram da Cicelys con uno scatto in cui mostra il volto della neonata. “Ti ho avuta per più di 9 mesi nel mio grembo – ha scritto l’ex Madre Natura di Ciao Darwin -. Ho imparato a conoscerti da semplici singhiozzi o calcetti. Una trentina di ore fa hai deciso che doveva essere il tuo momento, il nostro immenso atto di amore. Abbiamo passato più di 24 ore a cercare di collaborare, unite dal nostro cordone ombelicale, per regalarti il dono della vita”.

“Mamma e papà sanno che non è proprio uno di quei momenti felici nel mondo – ha aggiunto la modella, rivolgendosi alla figlia -, ma sanno anche che i bimbi che nascono in questo periodo, sono dei combattenti che sapranno gestire tutto nella vita. Ed è proprio per questo che alle 19:37 del 07.04.2020 abbiamo dato inizio a questa nostra vita insieme… abbiamo finalmente coronato il sogno della nostra vita e della nostra cristianità… E’ un giorno speciale perché con tutti i segni delle sofferenze per lo sforzo della nascita che porti sul volto, hai completato il dono della famiglia che l’amore e Dio ci hanno regalato. Benvenuta al mondo Tayrah. Mamma e papà ti amano alla follia”