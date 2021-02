Che Dio ci aiuti 6: Ginevra messa a dura prova da Nico ed Erasmo

editato in: da

Che Dio ci aiuti 6 torna stasera 11 febbraio alle 21.25 su Rai1 con due nuovi episodi in cui Erasmo, si avvicina pericolosamente alla verità sulle sue origini, mentre Ginevra è sempre più tormentata dopo che i suoi sentimenti per Nico sono stati messi a dura prova.

Nel primo episodio, intitolato Pensaci tu, Suor Angela (Elena Sofia Ricci) e suo padre stanno cercando di rintracciare Vanessa per essere certi che si tratti davvero della madre di Erasmo. Se fosse così il ragazzo sarebbe il fratellastro di Suor Angela. Ma non sono gli unici a indagare, dovranno quindi affrettarsi per battere sul tempo lo stesso Erasmo che è sempre più vicino a scoprire la verità. Intanto Azzurra (Francesca Chillemi) cerca di avvicinare Penny a Monica (Diana Del Bufalo) che però è distratta dalla relazione con Emiliano, alias Pierpaolo Spollon. Nico, interpretato da Gianmarco Saurino, a sua volta organizza una cena a quattro Ginevra, Monica ed Emiliano che potrebbe rivelarsi fatale.

Arriviamo così al secondo episodio, Desideri, di Che Dio ci aiuti 6 in onda stasera, emerge tutto il tormento di Ginevra, interpretata da Simonetta Columbu, divisa tra l’amore per Nico e l’attrazione per Erasmo. Per questo lascia il convento: deve fare chiarezza dentro di sé e capire chi vuole veramente accanto a sé.

La scissione che vive Ginevra è condivisa dai suoi fan che si precipitano a commentare sul profilo Instagram di Simonetta Columbu: “Peccato che abbiano rovinato la storia tra te e nico e che molto probabilmente sceglierà monica, avevate fatto un bel percorso di crescita insieme, lui con ginevra è maturato diventando un uomo responsabile e ginevra con lui è diventato con lui ha imparato a vivere e non a scappare”. “Sì, ma vogliamo una gioia con Nico. 😁”. E ancora: “Mi raccomando non ci fate penare troppo tu e nico.. ❤️❤️❤️”.

Pare proprio che di fronte a Nico, Erasmo non abbia neppure una possibilità. Almeno stando ai follower di Simonetta che si trovano tutti compatti nel prendere le difese del bel avvocato dopo che ha impiegato tutta una stagione, la quinta, per conquistare Ginevra cambiando completamente il suo destino, visto che sarebbe dovuta diventare una suora. Riusciranno i due a convolare a nozze?