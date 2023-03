Nell’ex casa di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci: tra design e lusso

Posizionato nel cuore di Montecarlo, l’ex casa di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore è un sogno. Una dimora su due piani, caratterizzata da estremo lusso e curata nei minimi dettagli. Era il 2008 quando la coppia si giurò amore eterno dopo un colpo di fulmine e una love story che sembrava una favola.

Una casa bellissima a Montecarlo

Poi il trasferimento a Montecarlo e la nascita del figlio Nathan Falco nel 2010. Quattro anni dopo la showgirl e l’imprenditore avrebbero comprato la casa dei loro sogni. Una magione con un arredamento moderno e ricco di elementi di design, caratterizzata da spazi ampi e materiali preziosi. I colori predominanti? Il bianco e il nero, con poche eccezioni di nuance accese come il blu e l’azzurro, predominanti nella camera di Nathan, e la cucina laccata in rosso. Una dimora meravigliosa, con dettagli originali e unici, come le tende e i tappeti con decori geometrici, i divani bianchi con cuscini zebrati, ma anche una scala in ferro battuto.

Dove vive Elisabetta Gregoraci oggi

Nel 2017, dopo il divorzio da Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci ha deciso di trasferirsi in una nuova casa insieme al figlio. Un condominio lussuoso che si trova sempre a Montecarlo, la showgirl infatti ha scelto di restare comunque accanto all’ex marito per il bene di Nathan Falco. Su Instagram, Elisabetta ha spesso condiviso scatti e immagini della sua abitazione, svelandone i dettagli.

Come accadeva nella vecchia casa, anche la nuova dimora presenta tantissime foto della showgirl che testimoniano la sua lunga carriera nel mondo dello spettacolo. L’appartamento è caratterizzato da una grande terrazza, in cui la Gregoraci prende il sole o si allena, sfruttando la palestra privata. La zona living è ampia e confortevole, mentre la cucina è super moderna e accessoriata, l’ideale per la conduttrice che ama cucinare per gli amici e il figlio Nathan.

I toni chiari caratterizzano la camera da letto, arredata con scaffali e un grande specchio. Non manca una cabina armadio con una collezione favolosa di borse griffate. Per completare l’arredamento infine troviamo tappeti di design, piante e pavimenti realizzati in marmo pregiato.

La casa di Flavio Briatore fra opere d’arte e lusso

Se Elisabetta Gregoraci ha scelto un appartamento con terrazza, Flavio Briatore a Montecarlo vive in una villa su due piani. La dimora cattura l’attenzione grazie a dettagli lussuosi e in stile neoclassico. Si tratta di una struttura del XVII secolo con arredi preziosi, complementi in oro e stucchi. Circondata dal verde, la magione si sviluppa su diversi piani.

Al piano terra troviamo un ingresso con doppia altezza e una scala monumentale. Trovano spazio poi un grande salone e un ufficio con mobili costosi e opere d’arte di valore fra cui un quadro di Botero. Non mancano arredi particolari e ricercati, come orsi d’oro, posizionati all’ingresso, fiori e statue. Infine l’imprenditore, proprio come l’ex moglie, non rinuncia a tenersi in forma quando è a casa, per questo ha deciso di dedicare un’ala della casa al suo benessere. Nella villa infatti si può trovare una palestra attrezzata in cui allenarsi con tutta l’attrezzatura di cui ha bisogno.

