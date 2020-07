Guaccero, relax con le amiche dopo Detto Fatto. E spunta un messaggio per l’ex

editato in: da

Nonostante abbia già concluso i suoi impegni televisivi per questa stagione, Bianca Guaccero continua ad essere al centro dell’attenzione, soprattutto da parte dei suoi tantissimi fan. E così su Instagram saltano all’occhio alcune storie che ci rivelano l’estate della bella conduttrice.

La scorsa settimana, Bianca Guaccero ha salutato i suoi telespettatori e ha concluso la sua seconda edizione di Detto Fatto, che si è rivelata un grandissimo successo. L’ultima puntata, in particolare, ha visto la conduttrice sciogliersi in lacrime per una dolce sorpresa di Jonathan Kashanian, suscitando grande commozione nel pubblico. E ora ha per lei inizio l’estate, che segnerà il suo ritorno a casa dai genitori – non li vedeva dallo scorso Natale, come lei stessa ha confessato in diretta tv – e naturalmente un infinito divertimento in compagnia della sua bambina.

Sbirciando tra le storie di Instagram della Guaccero, per scoprire come si sta godendo questi primi giorni di “vacanza” dopo la fine di Detto Fatto, spuntano alcuni dettagli interessanti. A quanto pare, una delle prime cose che Bianca ha fatto in questo suo tempo libero è stata correre da una delle sue più care amiche, Loretta Valentino. Da ormai molto tempo non avevano modo di incontrarsi, così la presentatrice ha approfittato dell’occasione per concedersi qualche ora in sua compagnia. E a testimonianza della loro splendida serata insieme, ha condiviso con i suoi fan una bella fotografia che le ritrae felici e sorridenti.

Ma non è tutto: a quanto pare, nei pensieri di Bianca continua ad esserci il suo ex fidanzato Nicola Ventola. Proprio lui, che nei giorni scorsi le aveva fatto una sorpresa collegandosi telefonicamente durante una puntata di Detto Fatto, durante la quale hanno ripercorso insieme alcuni aneddoti simpatici della loro storia. La Guaccero è stata la compagna dell’ex calciatore per 5 anni, ormai molto tempo fa. In seguito, lei è stata sposata con Dario Acocella, dal quale ha avuto sua figlia Alice. Ma i bei momenti vissuti con Nicola sono tornati a fare capolino, in un momento in cui di lui si sente molto parlare.

Ventola è infatti l’autore, assieme a Bobo Vieri e Lele Adani, di quella che è già la hit dell’estate: il brano Voglio una vita da bomber è diventato ben presto virale, e si prospetta essere un tormentone di quelli che ci terranno compagnia per tutta la stagione calda. Bianca Guaccero non può che essere felice per questa svolta imprevista nella carriera del suo ex, tanto che ha deciso di dedicargli un breve messaggio su Instagram: “Vai Niiiiik, state spaccando! Più di un milione di visualizzazioni in pochissime ore” – ha scritto la conduttrice tra le sue storie social. È evidente che tra loro sia nato un rapporto molto sereno, e che la telefonata di qualche giorno fa abbia riportato a galla delle emozioni che erano rimaste sopite per lungo tempo.