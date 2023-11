La vacanza alle Maldive è finita, ma Belen Rodriguez non ha alcuna intenzione di smettere di condividere scatti sui social, nonostante la tempesta di critiche che – purtroppo – non accenna lontanamente a finire. In uno degli ultimi post, ha pubblicato un selfie allo specchio in lingerie nude.

Belen Rodriguez, la foto allo specchio su Instagram in lingerie nude

Per Belen Rodriguez, questi giorni sono pieni d’amore. Al di là di quanto accaduto nei mesi scorsi, la showgirl e conduttrice sta provando a ripartire, a concedersi del tempo per costruire una nuova realtà, con al suo fianco il nuovo compagno, Elio Lorenzoni. L’amore con Stefano De Martino è tramontato, ma non è mai tramontata la sua voglia di amare, come è giusto che sia. Tornata a casa dalle Maldive, ha condiviso un post mozzafiato, un selfie allo specchio in lingerie nude. I commenti e le reazioni? Apriti cielo.

Posa sensuale, intimo nude, che si percepisce appena, in realtà, dalla foto. “Ancora non ho capito perché dovete commentare con cattiveria. Andate avanti”, ha commentato un utente, invitando le persone a evitare di commentare con quelle che, in realtà, non sono vere e proprie critiche, ma cattiverie. “Che commenti vergognosi… Cattiveria oltre ogni limite”, al coro si aggiungono diverse donne, che – per fortuna – prendono le parti della Rodriguez. E c’è chi fa notare anche la contraddizione di molti: “Tutti questi commenti cattivi e poi postate nella vostra home ‘rispetto per tutte le donne‘”. Un’osservazione più che lecita: nessuna di noi, alla fine, è mai davvero libera. Non Belen, che – sempre per fortuna – se ne frega, come vuole il brano di Achille Lauro, e va avanti.

Il ritorno a casa dalle Maldive

Ormai, la vacanza alle Maldive con Elio Lorenzoni è finita. Sono state innumerevoli le critiche ricevute dopo aver condiviso la foto dell’anello di fidanzamento, con la scritta: “Sì”. Dunque, la showgirl e conduttrice potrebbe presto convolare a nozze con l’imprenditore lombardo. Al momento, però, si attende l’ufficialità, dal momento in cui persino Fabrizio Corona, suo grande amico, ha messo in dubbio la mossa.

Al ritorno, dopo aver soggiornato in un magnifico resort di lusso, la Rodriguez è corsa ad abbracciare la piccola Luna Marì, che ha avuto con l’ex Antonino Spinalbese. Meritato relax a casa, insieme ai figli, in attesa di conoscere le sue future mosse: quel che è certo è che la vedremo insieme alla sorella Cecilia in Celebrity Hunted: Caccia all’uomo su Prime Video, avendo lasciato la conduzione di Tu Sì Que Vales e de Le Iene.

Secondo il settimanale Oggi, tuttavia, gli amici sarebbero preoccupati per la Rodriguez. “Chi le vuole bene non crede che questo amore possa durare a lungo perché nasce dalle macerie di quello che lo ha preceduto e dal crollo emotivo che ne è seguito”. Belen non avrebbe reagito bene alla sovraesposizione mediatica dopo la fine dell’amore con De Martino, ma oggi sembra libera da ogni critica, ed è tornata attiva sui social: proprio questo potrebbe essere stato un punto di rottura con Stefano, da sempre molto più riservato.