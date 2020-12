Belen dice addio a Mattia Ferrari. E con Antonino va a gonfie vele

editato in: da

In vista della fine del 2020, a quanto pare, Belen Rodriguez ha deciso di dare una svolta alla sua vita privata e professionale. Lo ha fatto innanzitutto troncando il rapporto speciale che aveva con Mattia Ferrari, dal quale era sembrata assolutamente inseparabile fino a poco tempo fa.

D’altronde, Mattia l’ha aiutata a superare uno dei momenti più difficili della sua vita: il giovane stilista è stato sempre al fianco di Belen quando quest’ultima si è separata per la seconda volta da Stefano De Martino. Insieme a lui, la showgirl argentina è riuscita a lasciarsi alle spalle la delusione d’amore e ha trascorso un’estate in allegria e spensieratezza. Il loro legame, così solido sin dal primo istante, aveva addirittura fatto nascere qualche sospetto – c’è chi aveva vociferato di un flirt, ma la notizia è stata ben presto smentita.

Belen e Mattia Ferrari hanno anche avuto un proficuo rapporto professionale, che però adesso sembra essere arrivato alla sua conclusione. A darne notizia è Gabriele Parpiglia, che sulle pagine di Giornalettismo ha rivelato come i due abbiano preso due strade diverse, dopo un anno e mezzo di collaborazione. Lo stilista 28enne ha rilasciato una breve dichiarazione: “È stata una bella esperienza, abbiamo obiettivi diversi, ora però il tutto è giunto al termine“. Poche parole, che farebbero pensare addirittura a una rottura dell’amicizia che lo ha legato alla Rodriguez per tutto questo tempo.

Ma c’è di più: oltre a una svolta professionale, sembrerebbe essere in vista anche un cambiamento sul piano personale, per la splendida Belen. Stando a quanto riportato da Parpiglia, le cose con il fidanzato Antonino Spinalbese starebbero andando talmente a gonfie vele che l’hair stylist avrebbe addirittura lasciato il suo lavoro. Già da qualche tempo si era preso un periodo di aspettativa presso il centro milanese in cui lavorava, ma ora avrebbe deciso di licenziarsi.

In questi giorni, Antonino si è goduto delle splendide vacanze in montagna assieme a Belen e a tutta la famiglia Rodriguez – a quanto pare è stato accolto con molta gioia, segno (se ancora ce ne fosse bisogno) di come tra i due innamorati vada tutto alla grande. E c’è chi, nella decisione di Spinalbese di rinunciare alla sua professione, vorrebbe vedere il suo desiderio di allargare la famiglia con la showgirl argentina.