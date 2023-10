La lunga estate di Barbara D’Urso è finita. L’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque è infatti tornata da Londra, dove ha trascorso qualche settimana per studiare l’inglese, e ha ripreso in mano la sua vita, bruscamente rivoluzionata dall’addio a Mediaset. Non ha però intenzione di darsi per vinta, proprio lei che per anni ha lavorato senza sosta, e ha ricominciato a occuparsi dei suoi progetti lontani dalla televisione. La pensione è ancora molto lontana, come lei stessa ha dichiarato, e oggi riparte dalla bellissima Torino che ospita il suo spettacolo teatrale Taxi a due piazze.

Barbara D’Urso rompe il silenzio: cosa fa oggi

Le sue passioni sono tante. Dal teatro alla danza, che pratica con regolarità ogni mattina. Barbara D’Urso si è raccontata in una lunga intervista a La Stampa, evento inconsueto per lei che con i media preferisce mantenere un profilo basso, a cui ha dichiarato: “Il ballo è una passione che ho fin da piccola. Da anni prendo lezioni di classica e moderna, due volte a settimana e le documento su Instagram. Come tutte le passioni, la coltivo per puro piacere e non perché serve. Anche se al lavoro si potrebbe applicare. Penso che chi lavora nello spettacolo debba saper fare tutto, recitare, cantare e ballare. Per ogni evenienza. Però, non fate illazioni“.

Oggi la sua vita è molto cambiata ma il lavoro è sempre al centro di ogni sua attività: “Faccio tante cose in silenzio“, ha detto, senza tornare sull’argomento Mediaset che evidentemente le prova ancora molto dolore. Il suo futuro è invece molto chiaro, anche se ancora non si può parlare con certezza di progetti televisivi: “Il futuro? Lo vedo bellissimo. Non è certo tempo per pensionarmi. Sono coinvolta in mille cose. Ho un podcast, Amiche mie, sono stata la prima ad aprire uno spazio Metadurso sul Metaverso. Con un’amica ho una società che organizza eventi, la B&Fable, il teatro”.

La passione che l’ha salvata

Un anno fa, la commedia di Ray Cooney Taxi a due piazze aveva un sapore completamente diverso. Eppure, è stato il grande amore per il teatro a rimettere in pista Barbara D’Urso, che oggi è completamente concentrata sul successo della sua commedia che riparte il 3 novembre dal Teatro Alfieri di Torino. Un successo che oggi assume un significato importantissimo: “Se mi aspettavo che il teatro sarebbe diventato così importante? La tournée era stata pensata per incastrarsi con gli impegni televisivi”.

Adesso che gli impegni in tv sono sfumati, può dedicarsi alle repliche che affrontava con grande serietà anche prima. Il suo modo di lavorare non è infatti cambiato e ha sempre richiesto a se stessa il massimo dell’impegno, ripagato dal pubblico che la segue in ogni tappa: “Li trovo fuori dal teatro che mi aspettano. Sono 100, 150 persone, tutte con un pensiero gentile, un regalino. Ti trasmettono un’emozione e una forza totale”.

Su Mediaset, neanche una parola. Aveva già detto tutto nella lunga intervista rilasciata a Repubblica e, successivamente, nello sfogo che aveva pubblicato sul suo profilo Instagram. Ora, è arrivato finalmente il momento di guardare avanti.