Incidente per Barbara D’Urso: “Ho un’ustione”

Piccolo imprevisto per Barbara D’Urso, che ha condiviso un video su Instagram in cui racconta dell’incidente domestico che le ha provocato un’ustione di secondo grado alla mano.

La conduttrice ha prima annunciato nelle stories di dover condividere con i suoi followers qualcosa che avrebbe preferito non raccontare, poi ha pubblicato un video in cui ha deciso di esporsi, rivelando cosa le è successo:

Amici, devo condividere una cosa con voi. Non è che io condivida proprio tutto della mia vita privata, ma vi racconto molte cose. C’è una cosa che io in realtà non avrei voluto condividere con voi, però ho deciso di farlo perché fra due giorni sono in diretta e ve ne sareste accorti comunque. È successa una cosa ieri pomeriggio, mi sono fatta parecchio male alla mano.

Inizialmente la D’Urso avrebbe preferito non raccontare nulla, perché pensava che sarebbe guarita dalla bruciatura in breve tempo. Quando ha capito invece che avrebbe dovuto portare una fasciatura alla mano destra per qualche giorno ha deciso di riferire al suo pubblico dell’incidente domestico di cui è rimasta vittima:

Non volevo dirlo perché tanto non ve ne sareste accorti, invece la cosa è bella pesantuccia e sono costretta domenica sera ad andare in onda così.

Mostrando appunto la mano fasciata, la conduttrice ha continuato a spiegare davanti alla telecamera del suo smartphone – e con un bicchiere di vino in mano – che probabilmente per la diretta di Live – Non è la D’Urso dovrà portare un guanto. Non avendo intenzione di mentire al suo pubblico – che si sarebbe ovviamente accorto della fasciatura – ha voluto dire la verità:

Qui sotto ho un’ustione importante, è stato un momento doloroso e infatti sto sotto anti dolorifici. Ovviamente le cose brutte sono altre, guarirò. Ripeto, ci ho pensato se condividerlo o meno. Avrei preferito di no, però domenica sera sarò così in diretta, quindi tanto vale avvertirvi prima!

Barbara D’Urso ha glissato sulla dinamica dell’incidente, ma ha comunque voluto rassicurare i suoi fan sul suo stato di salute, accompagnando al video gli hashtag “Mai fermarsi”, “Sempre col sorriso” e l’immancabile “Col cuore”. Non sono mancati ovviamente i commenti di sostegno dei suoi ammiratori, che non vedono l’ora di vederla domenica sera in onda col suo programma.