Anna Tatangelo ricorda il passato e ricuce i rapporti con la figlia di Gigi

In questi giorni di inizio primavera in cui non c’è molto da fare, Anna Tatangelo ha deciso di rispolverare alcuni vecchi ricordi per rivivere i più bei momenti della sua vita. E, cosa che ha sorpreso tutti i suoi fan, ha messo una pezza al suo rapporto con Ilaria D’Alessio, la figlia di Gigi.

Con grande gioia per i tanti follower che seguono con costanza Anna Tatangelo, quest’ultima ha condiviso tra le sue storie di Instagram alcune sue vecchie foto che ci hanno permesso di fare un tuffo indietro nel tempo. Le bellissime immagini, come quella che la ritrae con il pancione – era il 2009, ed era in dolce attesa del suo piccolo Andrea – e un tenero sorriso sulle labbra, hanno conquistato centinaia di persone. Ma non solo foto: il viaggio nel passato è proseguito con alcuni video di Sanremo risalenti alla sua prima partecipazione: la Tatangelo ha debuttato sul palco dell’Ariston quando aveva solamente 15 anni, e rivederla è un’emozione splendida.

Poco tempo dopo questo suo primo Festival di Sanremo, la cantante ha incontrato Gigi D’Alessio e tra di loro è scoppiato l’amore. La loro storia è proseguita indenne per molti anni, e insieme hanno avuto il piccolo Andrea, che solo qualche giorno fa ha festeggiato il suo decimo compleanno. La rottura tra Anna e Gigi nel 2017 aveva allarmato tutti i fan, ma nei mesi successivi avevano deciso di riavvicinarsi. Ma purtroppo questa romantica storia d’amore è ormai giunta al capolinea, e i due non abitano più insieme.

In passato, uno dei gossip che più aveva incuriosito il pubblico riguardava il rapporto tra Anna Tatangelo e Ilaria D’Alessio, la figlia di Gigi. Le due donne non sembrano essere mai andate molto d’accordo, e la giovane Ilaria ha più volte pronunciato durissime parole contro la compagna di suo padre. Ma dopo tanti anni pare che lo strappo tra di loro sia stato risanato. Nei giorni scorsi, la ragazza ha pubblicato su Instagram una bellissima foto che la ritrae assieme a tutti i suoi fratelli – incluso Andrea – e a papà Gigi.

Lo scatto ha ricevuto tantissimi commenti, tra cui un cuoricino della Tatangelo. Ilaria ha risposto anch’essa con una emoji, lasciando intendere di non avercela più con lei. Forse la lontananza delle ultime settimane ha potuto molto più degli anni trascorsi tra piccole scaramucce e frecciatine al vetriolo.