Amici, Valentin e Todaro: Francesca Tocca si sfoga su Instagram

Francesca Tocca si sfoga su Instagram dopo essere rimasta coinvolta nel gossip del momento con Valentin e Raimondo Todaro. La ballerina di Amici 2020 si è infuriata dopo aver ricevuto l’ennesima domanda sulla sua vita sentimentale. Francesca infatti sta vivendo un periodo tutt’altro che semplice dopo che il concorrente dello show di Maria De Filippi ha confessato l’esistenza di una love story segreta fra loro due.

Ormai da settimane si vociferava di un addio fra Raimondo Todaro e Francesca Tocca dopo oltre dieci anni d’amore, un matrimonio e la nascita della piccola Jasmine. Il settimanale DiPiù aveva parlato di una crisi durissima che la coppia non era riuscita a superare, aggravata dall’entrata in scena di Valentin, ballerino di Amici 2020. La professionista dello show non ha mai commentato il pettegolezzo, almeno sino ad oggi.

Esasperata dai gossip e dalle continue domande degli utenti, che continuano a commentare la sua vita privata, Francesca ha pubblicato un post-sfogo nelle Stories. “Basta – ha scritto su Instagram – mi avete un po’ rotto le scatole. Anzi, mi avete rotto il c***o. Le scatole non rendono tanto l’idea. Buona serata”.

“Mi ha raccontato che già da ottobre si era lasciata con suo marito e che non c’era più niente tra di loro – aveva svelato Valentin su Instagram dopo l’addio ad Amici 2020 -. Appena tornato in Italia a inizio gennaio ci siamo visti nei weekend tutte le volte che potevamo e così, piano piano, tra di noi si è creato un sentimento molto forte (per questo che avevamo anche quella confidenza nella sala da ballo)”.

Il ballerino aveva anche raccontato di aver lasciato Francesca Tocca per proteggere la famiglia che lei aveva creato con Todaro, star di Ballando con le Stelle. “Ciò che conta di più è la famiglia, per questo ho deciso di fare un passo indietro – aveva detto -. Forse tutti e due ci siamo lasciati trasportare dai sentimenti molto forti, però anche se mi viene molto difficile, preferisco pensare oltre. Chiedo scusa se mi sono innamorato di una persona sposata e, anche se so che soffriremo e saremo giudicati credo che questa sia la cosa più giusta da fare perché alla fine di tutto la famiglia è la cosa più importante”.