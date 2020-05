Amici Speciali, la gaffe di Sabrina Ferilli su Javier imbarazza Maria De Filippi

editato in: da

Ad Amici Speciali, Sabrina Ferilli imbarazza Maria De Filippi con una gaffe su Javier. Non solo esibizioni e dibattiti, a rendere scoppiettante la prima puntata dello show è stata l’attrice romana che, ancora una volta, ha sorpreso tutti con la sua spontaneità e simpatia.

Sabrina è fra i giudici della trasmissione insieme a Giorgio Panariello, Eleonora Abbagnato e Gerry Scotti. L’attrice e la conduttrice sono state protagoniste di numerosi siparietti comici. Il più divertente è quello legato a una gaffe della Ferilli che, dopo aver ammirato l’esibizione di Javier, ha impugnato il microfono al contrario. Un gesto che ha fatto molto ridere Maria De Filippi, che si è divertita a stuzzicare l’amica.

“Hai il microfono al contrario, cioè non stai bene! Capisci? Questo è un problema serio”, ha detto la presentatrice di Amici Speciali. A quel punto Sabrina è scoppiata a ridere e ha iniziato a elogiare Javier, facendo capire di aver gradito molto la coreografia, ma anche la fisicità del ballerino. “Balletto spettacolare – ha affermato -. Ha delle gambe importanti Javier. Sembrano quelle di Totti!”. Nel corso della puntata le due amiche si sono spesso prese in giro e punzecchiate, risultando sempre molto simpatiche.

Fra i momenti più divertenti quello in cui la De Filippi ha parlato di un corno di corallo che le ha regalato la Ferilli come portafortuna. L’oggetto, attaccato alla cintura dei pantaloni della presentatrice, è stato notato da Giorgio Panariello. “Me l’ha regalato lei – ha detto la moglie di Costanzo -, io in realtà non sono nemmeno scaramantica, però stasera l’ho messo. È un corno fatto da un artigiano napoletano che ha il gobbettino, le mani che fanno le corna, il ferro di cavallo, il tutto fatto in un cornetto di corallo, apposta per me”

Poco dopo Maria ha svelato un dettaglio divertente sul regalo: “Ma Giorgio lo sai – ha aggiunto -, quando me l’ha regalato ha detto che dovevo mettermelo nelle mutande, e io le ho detto che non mi sembrava il caso”. La rivelazione ha fatto ridere tutto e ha imbarazzato la Ferilli: “Beh, però, questa cosa te la potevi tenere per te – ha replicato -, potevamo anche non dirla”.