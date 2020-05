Al Bano, Romina Power a Cellino San Marco: Loredana Lecciso svela cosa pensa

editato in: da

Loredana Lecciso rompe il silenzio e svela cosa pensa della presenza di Romina Power a Cellino San Marco. Dopo la fine di Amici, l’attrice americana ha raggiunto la Puglia per trascorrere la quarantena nella tenuta di famiglia. Si è quindi trasferita in una casa insieme al figlio Yari che si trova a pochissima distanza da quella di Al Bano e Loredana.

La scelta di Romina di vivere a Cellino, vicina all’ex marito e alla compagna, ha fatto molto discutere, soprattutto perché fra le due donne non c’è stato mai un bel rapporto. La Power e la Lecciso non hanno mai costruito un legame e si sono spesso scontrate. Una sfida che è continuata anche in occasione del compleanno di Al Bano: Loredana ha postato uno scatto di coppia su Instagram e Romina ha risposto con una torta per il cantante.

A Cellino San Marco è in corso l’ennesima guerra fra le donne di Al Bano? A chiarire la situazione la Lecciso che in un’intervista a Nuovo ha svelato cosa pensa della presenza di Romina nelle tenute di famiglia. “La scelta di Romina Power di trascorrere la quarantena nella tenuta di Albano a Cellino San Marco? Non ci vedo nulla di strano, rispetto la libertà altrui”, ha detto al settimanale Nuovo, fugando ogni dubbio riguardo liti e scontri.

Sembra dunque che Carrisi sia riuscito nel suo intento di riunire la famiglia e di ritrovare l’armonia. Più volte in passato l’artista pugliese aveva lanciato degli appelli per chiedere a Romina e Loredana di fare pace, ma le sue richieste erano cadute nel vuoto. Era il 1970 quando Al Bano sposò Romina dopo averla conosciuta sul set di un film. Dal loro amore, durato quasi trent’anni, nacquero quattro figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr Jolanda. Nel 1999 l’addio, con la separazione anche artistica della coppia, poi l’incontro con la Lecciso, all’inizio degli anni Duemila e l’arrivo dei figli Jasmine e Bido.

La love story con Loredana sembrava ormai finita, ma la coppia qualche anno fa si è ritrovata. L’unione è stata tenuta segreta sino all’arrivo di Romina a Cellino e all’inizio dell’emergenza sanitaria che ha portato alla luce la verità.