Adriana Volpe, il riscatto in tv dopo le polemiche

Adriana Volpe partecipa al GF Vip ed è un trionfo. La conduttrice con questa nuova avventura intende dimenticare gli scontri con Giancarlo Magalli, ex partner televisivo ai Fatti Vostri, e prendersi la sua rivincita sulla Rai contro chi l’ha esclusa dal piccolo schermo.

Volto storico della Rai, da qualche tempo la Volpe non trova più posto nella tv di Stato. Lei non ha mai fatto mistero del suo risentimento per come è stata tratta e la sua presenza al GF Vip ne è una conseguenza. Prima di entrare nella Casa aveva dichiarato a Nuovo che dopo 20 anni di linguaggio formale in Rai, la partecipazione al reality è come un gesto di rottura: “Certo il fatto che abbiano chiuso il programma in cui lavoravo ha influito”.

Intanto con Magalli la situazione non si è ancora risolta. Lo scorso dicembre alla emittente svizzera RSI La1 aveva ricordato di aver esposto due querele nei confronti del presentatore per frasi “diffamatorie sulla mia figura di donna, professionista e madre”. La querelle tra i due dura da anni, tra liti in tv, denunce e critiche sui social.

Intanto Adriana pare essere apprezzata dal suo pubblico in questa nuova veste. E sul suo profilo Instagram i commenti sono più che positivi: “Il momento del tuo riscatto!!! Tiferò per te…spero che ti divertirai!!!!”. E ancora: “Wow bellissima e fantastica come sempre ti amo Adriana”.

Molti concordano che la presenza della Volpe al GF Vip porti un po’ di classe al reality.