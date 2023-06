Aaron di Amici, chi è la sua ragazza

Come in ogni edizione di Amici di Maria De Filippi, alcuni giovani artisti riescono a entrare nel cuore degli spettatori. È di certo il caso di Aaron, il cui vero nome è Edoardo Boari. È senza dubbio uno dei cantanti più amati dell’ultima edizione del talent.

I fan hanno avuto modo di conoscerlo in maniera approfondita nel corso della sua esperienza televisiva, non solo come artista ma anche come persona, scoprendo sogni e fragilità. Ha soltanto 18 anni ma coltiva fortemente la voglia di diventare un cantante affermato e al suo fianco in questo percorso c’è la sua amata fidanzata, in merito alla quale si è scatenata una certa curiosità, soprattutto dopo la sua lettera inviata al programma.

Aaron: chi è la fidanzata

Nel 2023 Aaron e la sua fidanzata festeggeranno due anni di relazione. La coppia sta infatti insieme dall’estate 2021. Il nome della giovane compagna del cantante di Amici è Silvia Toni, che a maggio scorso è uscita allo scoperto, pubblicando un tenero post dedicato proprio ad Aaron.

Di lei non abbiamo informazioni. Il suo profilo social è alquanto scarno in tal senso, provvisto soltanto di foto con amici e in viaggio.

Tutto lascia supporre che sia ancora una studentessa, data la giovane età, ma non ne conosciamo sogni e aspirazioni. Lei però sa bene cosa voglia dal futuro il suo fidanzato, al quale scrive: “È arrivato il momento di iniziare a volare. Ti auguro di sognare come facevi da bambino. Hai un posto nel mondo che ti appartiene e te lo sei preso con tutte le energie che avevi”.

Non soltanto speranze per la sua carriera da cantante, anzi. Silvia è più che mai innamorata di lui e augura a loro due di continuare a guardarsi con lo stesso sguardo innamorato e fiero di oggi: “Voglio cantarti e cantarci a squarciagola sotto un palco. Non vedo l’ora. Ti voglio bene, sai cosa significa per noi”.

La lettera ad Amici

Ad aprile, mentre Aaron era ancora nella scuola di Amici di Maria De Filippi, la produzione gli ha consegnato una lettera scritta dalla sua fidanzata Silvia. Una scarica di emozioni enorme, che il giovane non è riuscito a controllare.

Via libera alle lacrime, quindi, nel ritrovarsi tra le mani questa dimostrazione d’amore, contenente parole dolci che lo hanno rassicurato e confortato, dandogli nuova forza nel percorso. Ha deciso di leggere ad alta voce quella lettera, dando vita a uno dei video più cliccati dell’edizione.

Tutti i suoi fan hanno visto e rivisto quel momento dolcissimo. La sua Silvia si era resa conto del momento di fragilità del ragazzo, appena 18enne e alle prese con tantissime pressioni, e ha quindi deciso di scrivergli, dimostrandogli la propria vicinanza.

“Ti sei dimenticato di tutta la gente che attende ansiosa di sentirsi cantare il sabato sera? Sto amando sempre più la dolcezza con cui cerchi di far uscire la parte migliore di te. Amare ti appartiene da sempre. Amarmi, amare un amico, un nemico, una debolezza. Smetti di non sentirti accettato, hai molto da insegnare, la dentro e qui fuori. Stiamo crescendo, non vedo l’ora di farti vedere chi sono e di vedere che persona straordinariamente forte sei diventata. Per me hai già vinto dal 14 settembre. Forte amore, sono qui. Ti amo”.

Più di sette mesi distanti ma i due oggi sono più uniti che mai. Aaron ha spiegato come lei sia stata la ragione della sua presenza ad Amici. Temeva di dimenticarla e aveva paura per la loro relazione. Hanno però imparato a combattere insieme anche contro il tempo trascorso.