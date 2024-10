Vera Wang, bellissima a 75 anni con l’abito cut-out sul red carpet

Fonte: IPA Vera Wang

La bellezza non ha età, e Vera Wang ne è la prova lampante. La stilista statunitense, 75enne, ha supito tutti sfilando sul red carpet del DKMS Gala a New York con uno sfavillante abito color argento. La particolarità del modello? Un profondo cut-out sul fianco, sfoggiato con gran disinvoltura dalla designer.

Vera Wang, il look sfavillante a New York

Vera Wang è nota in tutto il mondo per le sue bellissime creazioni nuziali. I suoi abiti da sposa hanno segnato epoche e ispirato intere generazioni di giovani donne, ma la stilista di origini cinesi fa spesso parlare di sé anche per l’invidiabile forma fisica sfoggiata sui red carpet di tutto il mondo: a 75 anni, infatti, Vera è un’apprezzata icona di stile, e in molti si chiedono quale sia il segreto della sua eterna giovinezza. Premiata nel corso dell’evento benefico DKMS Gala a New York, la Wang ha sorpreso ancora una volta con un look sfavillante ed audace: per l’occasione, ha scelto un abito in paillettes con profondo cut-out sul fianco, impreziosito da un vistoso fiocco sulla spalla sinistra.

Vera ha optato per un hairstyle semplice e minimal, lasciando la lunga chioma liscia e sfoggiando un make-up naturale e quasi invisibile. Anche per quanto riguarda gli accessori la designer ha seguito la via della semplicità, facendo a meno di orecchini e gioielli, ma affidandosi unicamente al “luccichio” dell’abito. Insomma, l’ensemble ha sì reso pienamente giustizia alla figura esile e minuta dell’artista, ma non ha distolto l’attenzione dal focus della serata.

DKMS è infatti un’organizzazione benefica dedicata alla lotta contro il cancro e le malattie del sangue, che Vera Wang sostiene da moltissimi anni: proprio in virtù del suo impegno umanitario, la stilista è stata premiata nel corso della serata. “Sono molto toccata dall’impegno di DKMS nel cercare di contrastare il cancro al sangue. La loro, è una storia di umanità ed empatia, e sono onorata di ricevere questo riconoscimento” ha spiegato.

I segreti di bellezza di Vera Wang

Intervistata nel corso della serata sulla sua invidiabile forma fisica, Vera ha spiegato di non seguire una dieta rigida e di non avere una beauty routine ben strutturata: “Sono abbastanza minimal, devo ammetterlo. Forse perché sono asiatica, ma devo confessare di aver sempre fatto molto poco. Sapone, del detergente, ma non uso 18 prodotti differenti. So che è quello che si fa adesso, ma non è mai stata parte del mio regime” ha dichiarato a PageSix la stilista.

Come si sente a 75 anni? “Non so dirti come ci si possa sentire, certo non mi sento più come quando avevo 20 anni. Cerco di mantenere un equilibrio per quanto riguarda la salute. Ci lavoro molto. Sia per quanto riguarda la salute mentale che quella fisica, quindi sono cose molto importanti per me” ha specificato ancora Vera Wang.

Già in passato la designer aveva parlato della sua dieta molto singolare: “Quando ho voglia mi concedo vodka e ciambelle. Non lo faccio tutti i giorni, ma ci sono periodi in cui mangio molto. Mi faccio anche recapitare cibo dal McDonald in ufficio”. Insomma, inutile negarlo: la genetica sembra essere la principale responsabile della fortuna di Vera.