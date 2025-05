La grande casa di Corso Como a Milano sarebbe stata messa in vendita per aiutare Gianna Orrù dopo la truffa subita. La scelta di Valeria Marini

Tra le eleganti mura di un attico milanese, che per anni ha fatto da cornice alla vita scintillante di Valeria Marini, oggi resta solo l’eco di un capitolo che si chiude. La showgirl vende la sua casa a Milano, e dietro la scelta non ci sarebbe solo una questione immobiliare. Questa decisione deriverebbe dalla sua storia familiare diventata complessa, che ha visto lacerarsi – sotto gli occhi del pubblico – il rapporto con la madre, Gianna Orrù.

L’immobile in questione non è una casa qualunque. È un attico lussuoso, con vista sui tetti della città, un rifugio pieno di specchi, luci calde e arredamenti che raccontano la passione per il glamour della showgirl sarda. Ma la bellezza delle stanze non basta a contenere le crepe dell’anima. Quando le tensioni familiari diventano insostenibili, anche i luoghi del cuore perdono il loro significato.

Valeria Marini vende casa, i motivi dietro la scelta

È stato un fulmine in un cielo già velato da nubi. La lite tra Valeria Marini e sua madre, resa pubblica nei mesi scorsi, non è passata inosservata. Tensioni accumulate, accuse incrociate e una distanza che ha superato le mura domestiche per entrare, in punta di piedi ma con clamore, nei salotti televisivi e in particolare in quello di Domenica In, condotto da Mara Venier. E così, quel legame apparentemente indissolubile si è incrinato in modo quasi irreparabile, soprattutto da parte della madre.

Valeria Marini vende la sua casa a Milano anche per voltare pagina. E probabilmente non solo per una questione logistica. Lasciare quell’appartamento significa lasciarsi alle spalle una stagione segnata da incomprensioni dolorose, ma anche da un bisogno di rinascita, di spazio, di silenzio. La casa era infatti condivisa con Gianna Orrù: due donne forti sotto lo stesso tetto, ma non sempre capaci di convivere sebbene si vogliano ancora molto bene.

Il prezzo di vendita

Non è mai facile dire addio a un luogo che ci ha visti crescere, cambiare, combattere. Eppure, a volte, è necessario. Marini ha sempre mostrato una grande capacità di reinventarsi. Attrice, imprenditrice, personaggio televisivo: ha saputo cavalcare i decenni con il sorriso e la determinazione di chi non ha mai voluto rinunciare a sé stessa. Ma ora c’è qualcosa di più importante a cui prestare attenzione, forse l’intenzione di recuperare il rapporto con la madre. Il prezzo di vendita è stellare, come direbbe lei, e per 132 metri quadrati in Corso Como sono richiesti un milione e mezzo di euro.

Non è ancora chiaro se Valeria Marini resterà a Milano, città che ha sempre amato e frequentato. Per ora, si parla di spostamenti temporanei, forse un ritorno a Roma. Per il momento, il rapporto con la madre non accenna a migliorare, nemmeno dopo il tentativo di Mara Venier di farle riconciliare. La donna si era infatti mostrata molto dura rispetto all’apertura della figlia, per la quale ha dichiarato di aver fatto davvero di tutto. “Non lo rifarei”, aveva poi aggiunto con grande amarezza, lasciando anche intendere che probabilmente non è ancora pronta per riallacciare i rapporti con lei.