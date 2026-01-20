Valentino, i messaggi toccanti di chi lo ha conosciuto

La scomparsa di Valentino Garavani ha commosso il mondo della moda e dello spettacolo: tante le reazioni e i messaggi delle star per omaggiare il couturier

La notizia è arrivata il 19 gennaio, quasi in punta di piedi, ma ha fatto subito rumore ovunque: Valentino Garavani non c’è più. Lo stilista che ha vestito regine, attrici, dive e donne comuni con lo stesso identico rispetto per la bellezza, si è spento a 93 anni nella sua Roma, la città che non ha mai davvero lasciato. In poche ore i social si sono trasformati in un grande album di ricordi, fotografie in bianco e nero, abiti iconici nel mitico colore da lui coniato, il rosso Valentino, accompagnati da parole cariche di emozione.

Perché Valentino non era solo un nome della moda, ma una presenza quasi familiare per intere generazioni di donne che hanno imparato a sentirsi bellissime e speciali indossando i suoi vestiti. Ora il mondo dello spettacolo lo ricorda e chi lo ha conosciuto può fare a meno di esprimere il proprio cordoglio e il proprio affetto per lo straordinario stilista scomparso con parole cariche di significato.

Valentino, i messaggi commossi di attrici e stilisti

Nel mondo patinato delle passerelle, dove tutto cambia in fretta, lui era una certezza: lo stile di Valentino lo si riconosceva a chilometri di distanza perché non inseguiva provocazioni, ma seduceva con grazia. Il celebre rosso che porta il suo nome non era solo un colore, ma uno stato d’animo, un modo di stare al mondo e indossare Valentino significava entrare in una storia fatta di eleganza, romanticismo e cura maniacale per i dettagli. Forse è anche per questo che la sua scomparsa ha colpito così profondamente: se ne va l’ultimo grande signore dell’alta moda, quello che credeva ancora nel Sogno con la S maiuscola.

Appena la notizia è diventata pubblica, le celebrità hanno iniziato a riversare online il loro dolore: attrici, modelle, stilisti, amici di una vita. Gwyneth Paltrow ha condiviso parole intime, ricordando la dolcezza di Valentino, il suo amore per le cose belle, la sua ironia discreta e quella capacità rara di far sentire ogni persona importante.

“Sono stata davvero fortunata a conoscere e ad amare Valentino. A conoscere il vero uomo, oltre la leggenda. L’uomo innamorato della bellezza, della sua famiglia, delle sue muse, dei suoi amici. Dei suoi cani, dei suoi giardini e di una buona storia di Hollywood. L’ho amato profondamente. Amavo quando mi tormentava dicendomi di ‘mettere almeno un po’ di mascara’ quando andavo a cena da lui. Amavo la sua risata. Sembra davvero la fine di un’era. Mi mancherà immensamente, come mancherà a tutti coloro che lo hanno amato. Riposa in pace, Vava” ha scritto l’attrice.

Cindy Crawford ha parlato di un uomo generoso, di un artista che non dimenticava mai chi aveva davanti: per tutti non si è trattato solo di messaggi di circostanza, ma di frasi vere, piene di affetto, come si scrivono solo per chi ha lasciato un segno umano prima ancora che professionale. “Ho il cuore spezzato per la morte di Valentino Garavani. È stato un vero maestro e sarò sempre grata per gli anni in cui ho avuto il privilegio di lavorare a stretto contatto con lui” ha detto l’ex modella e attrice.

Anche il mondo della moda si è fermato per celebrare Valentino: Donatella Versace lo ha definito un maestro assoluto, un punto di riferimento per tutti e ha detto “Oggi, abbiamo perso un vero maestro che sarà ricordato per sempre per la sua arte. Il mio pensiero va a Giancarlo che in tutti questi anni non si è mai allontanato. Lui non sarà mai dimenticato”.

Mentre Pierpaolo Piccioli, che per anni ha portato avanti la maison, ha ricordato quanto Valentino credesse nella bellezza come gesto gentile, come protezione contro la brutalità del mondo.

L’addio a Valentino, i messaggi commossi delle vip

Tante anche le star nostrane che hanno voluto rendere omaggio allo straordinario couturier, come Simona Ventura che ha scritto sui social: “Mi mancherai immenso Valentino. Un grande abbraccio va anche al tuo socio e compagno di sempre, Giancarlo Giammetti. Siete stati LA MODA, quella vera che ci faceva sognare. Una grande tristezza”.

Mentre Milly Carlucci ha detto “Ci hai regalato tanti anni indimenticabili di eleganza e bellezza”. Anche Valeria Marini ha espresso cordoglio e, postando una foto di lei giovanissima insieme allo stilista, ha scritto: “Il mondo oggi perde uno dei suoi più grandi innovatori di moda e stile Made in Italy. È stato per me un onore poter essere testimone della tua grandezza”.

Anche l’ex top model Carla Bruni ha avuto un pensiero speciale per lo stilista scomparso: ”Sono commossa dalla partenza dell’immenso Valentino che lascerà al mondo così tanta bellezza. Era un maestro ed è stato un onore e un grande privilegio conoscerlo e sfilare per lui e mi ricorderò sempre della sua grande gentilezza e della sua infinita eleganza. I miei pensieri vanno a Giancarlo Giammetti e a tutta la Valentino’s Family” ha dichiarato.

Valentino ha attraversato epoche, tendenze e rivoluzioni restando sempre fedele a sé stesso: ha vestito Sophia Loren, Jacqueline Kennedy, Julia Roberts, Lady Gaga, trasformando momenti pubblici in immagini entrate nella storia, ma non ha mai perso quel tocco umano che lo rendeva diverso dagli altri. Per lui dietro ogni abito c’era sempre una donna, non solo una celebrità, e per questo chi lo ha incontrato lo racconta con gli occhi lucidi.

Ora restano i suoi vestiti, custoditi come opere d’arte, e i ricordi di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo. Restano le foto delle sfilate, i sorrisi dietro le quinte, le mani esperte che sistemavano un orlo all’ultimo minuto. Valentino se ne va, ma lascia un’idea di femminilità ed eleganza che non passerà mai di moda.