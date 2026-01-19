Valentino Garavani, le 10 creazioni più memorabili della leggenda della sartoria italiana
Nel firmamento della storia della sartoria italiana a brillare un po’ più di altri è stato senza dubbio Valentino Garavani, agli occhi dei più una vera leggenda, e così continuerà ad essere in eterno: orfano della sua Maison dal 2007, non può in alcun modo essere un caso se con l’ultimo fashion show gli è stato attribuito il titolo di Imperatore della moda internazionale, o se così si chiama l’omonimo film sulla sua vita. Non vi è angolo del mondo in cui il suo nome non evochi sconfinate eleganza e innovazione, e questo perché trascendendo tempo e soggettività il suo genio ha profondamente scosso e ridefinito i canoni della bellezza, a partire dalla fondazione del suo storico atelier romano, nel lontano 1960, al fianco di Giancarlo Giammetti, suo compagno nel lavoro e nella vita. Non stupisce affatto, perciò, che si sia ricavato un posto d’eccezione nell'immaginario collettivo, tra creazioni seducenti e tocchi di glamour hollywoodiano, sempre in perfetto equilibrio tra sfarzo e puro minimalismo. Con le sue creazioni da sogno per oltre cinquant’anni il couturier ha esaltato la silhouette femminile con la sua firma inconfondibile, vestendo first ladies, principesse, ereditiere e dive del cinema, da Jackie Kennedy a Liz Taylor, da Claudia Schiffer a Naomi Campbell, ed ognuno di questi momenti indelebili è scolpito ancora oggi nella memoria.