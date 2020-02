Una Storia Da Cantare, Bianca Guaccero sceglie il total white e incanta con la voce di Mina

editato in: da

Bianca Guaccero aveva dimostrato di essere un’ottima padrona di casa già nella scorsa edizione di Una Storia da Cantare. Il programma, pensato per celebrare la musica italiana, ha appassionato un gran numero di telespettatori. Dopo la puntata dedicata, tra gli altri, a Vasco Rossi, Sergio Endrigo e Adriano Celentano, la Guaccero, affiancata da Enrico Ruggeri, ha omaggiato Mina.

Bianca Guaccero lo aveva dichiarato fin da subito. Una Storia da Cantare avrebbe emozionato e avrebbe fatto cantare l’intero pubblico. Un’occasione importante e una vera e propria sfida, per la conduttrice, che per la prima volta si è confrontata con un programma Rai in onda in prima serata. Questa volta si è deciso di omaggiare Mina, che compirà 80 anni il prossimo 25 marzo.

Onorata, felice, emozionata – ha dichiarato la Guaccero su Instagram – di raccontare la tua storia straordinaria. Sei sempre stata una fonte di ispirazione, come artista e come donna.

Bianca Guaccero ha accolto negli studi Rai di Napoli numerosi ospiti pronti a cantare le canzoni di Mina. Per farlo ha scelto di optare per un look total white. Ha, quindi, indossato un bellissimo tailleur gessato bianco, dallo scollo a v profondo. Capelli sciolti, smokey eyes sui toni del grigio e rossetto color rosa hanno illuminato il viso della presentatrice. Perfetta, infine, la scelta degli accessori: orecchini e bracciale, con un anello molto vistoso.

Estremamente emozionante il momento in cui la Guaccero ha interpretato Mina, raccontandone la storia d’amore. Un monologo che ha fatto calare il silenzio nello studio e ha catturato l’attenzione di tutti e che è terminato con un sentito applauso. Bianca, così, ha mostrato non solo la sua capacità di condurre ma anche le sue eccezionali doti d’attrice.

Tanti gli artisti che hanno deciso di partecipare a questa puntata speciale di Una Storia Da Cantare. D’altronde Mina è una vera e propria icona ed è estremamente apprezzata nel mondo della musica e dello spettacolo. Sul palco sono saliti, tra gli altri, Arisa, Francesco Renga, Fausto Leali, Gino Paoli, Chiara Galiazzo, Mietta e Simona Molinari. Non sono mancati alcuni degli artisti protagonisti del Festival di Sanremo 2020: Irene Grandi, Marco Masini, Le Vibrazioni, Piero Pelù e Tosca.

L’idea di ripercorrere la storia della musica italiana, celebrandone i protagonisti e gli artisti più amati, si è rivelata vincente. Un trampolino di lancio, per Bianca Guaccero, che si è dimostrata in grado di guidare un programma destinato alla prima serata e ad un pubblico estremamente ampio. La terza e ultima serata sarà dedicata a Pino Daniele, Rino Gaetano ed Enzo Jannacci. Come ci sorprenderà la conduttrice? E quali ospiti prenderanno parte allo spettacolo?