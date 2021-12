Tommaso Zorzi, dalle lacrime al Natale con l’amore: “Era quello che volevo”

Stefania Orlando: il rapporto con Zorzi e il sogno di un ritorno in tv

Un ragazzo brillante, simpatico, che vanta un grande seguito sui social da anni. Apparentemente a Tommaso Zorzi non è mai mancato nulla, eppure c’è sempre stato qualcosa in grado di farlo barcollare tra le lacrime fino a prima che nella sua vita arrivasse un altro Tommaso, il suo attuale fidanzato. Innamorato alla follia, Zorzi ha pubblicato un dolce messaggio condividendo un momento proprio con il suo amore nel giorno di Natale.

Tommaso Zorzi, le lacrime al GF e la perenne malinconia

Le crisi di Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip, reality che l’ha visto vincitore nella quinta edizione, probabilmente verranno ricordate in eterno sia per numero che per le lacrime del ragazzo che lasciavano trasparire una sofferenza sincera e profonda, che andava oltre le dinamiche del GF Vip. Quelle non sono altro che delle situazioni in un contesto di gioco che però, a volte, possono celare nelle reazioni delle sofferenze che vanno ben oltre il programma.

Per Tommaso Zorzi è stato così: più volte ha lasciato vincere le lacrime, manifestando un malessere interiore soprattutto per la costante paura della solitudine, probabilmente una paura data anche dalle brutte esperienze passate in ambito amoroso. Una volta, in particolare, ha confessato di avere il sogno immenso di trovare l’amore vero, di poter chiudere la porta di casa e stare bene con qualcuno. Un sogno semplice, dopotutto, quello di trovare una persona con la quale condividere il proprio tempo, le proprie gioie e anche i malumori; una persona in grado di capirlo, di sostenerlo, semplicemente di amarlo anche davanti a un film, sul divano.

Questo sogno non ci ha messo troppo tempo per avverarsi, dalla sua vittoria al GF Vip: Tommaso Stanzani, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, è entrato nella sua vita e tra i due le cose sembrano andare per il verso giusto.

Tommaso Zorzi, il Natale speciale con Tommaso Stanzani

Non sarebbe la prima volta che i due ragazzi trascorrono bei momenti insieme, anche con le rispettive famiglie, ma il Natale ha quella magia in più. Attraverso una storia su Instagram, Tommaso Zorzi ha mostrato il suo Natale ai suoi follower. Una serata passata in assoluta tranquillità, senza grandi eventi: un divano, un film in tv e il suo amore accanto.

“Era proprio quello che volevo per Natale”, ha scritto l’influencer, accompagnando la frase con un bel cuore rosso, simbolo dell’amore. Quello che voleva era realmente qualcosa di semplice, tutto ciò che alla fine conta davvero al di là dei successi che una persona può collezionare nella sua carriera. E di successi Tommaso Zorzi ne ha collezionati tanti in questo periodo, ognuno dei quali vale molto e porta immensa soddisfazione; adesso, però, Tommaso ha qualcuno a casa che lo aspetta e con il quale condividerli.