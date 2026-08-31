Tommaso Paradiso, stop agli eventi per un virus: come sta

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IPA Tommaso Paradiso, stop per via di un virus

Un imprevisto di salute costringe Tommaso Paradiso a rallentare proprio sul finale dell’estate. Il cantautore ha comunicato ai suoi follower di non poter prendere parte a due appuntamenti musicali in cui era atteso nei prossimi giorni per via di un virus.

Il cantante ha scelto di spiegare meglio cosa è accaduto sui social, raccontando la sua disavventura e rassicurando in modo ironico i fan in apprensione per lui.

Tommaso Paradiso racconta il motivo dello stop

“Un pappatacio ha deciso di pungermi“, ha raccontato Tommaso Paradiso nella storia condivisa su Instagram. Tanta ironia e un velo di rancore nelle parole dell’’artista ha spiegato di essere stato punto circa dieci giorni fa e di aver contratto, a seguito della puntura, il Toscana Virus.

Un imprevisto tutt’altro che piacevole, soprattutto considerato la mole di impegni lavorativi che il cantante avrebbe dovuto affrontare nei prossimi giorni. La puntura e il pappatacio hanno però scelto per lui. Il cantante è infatti stato costretto a mettere in pausa gli impegni che lo aspettavano a Verona, dove era atteso per due serate dedicate alla musica dell’estate.

Il primo appuntamento è il Power Hits Estate di RTL 102.5, previsto il primo settembre all’Arena di Verona. L’evento, giunto alla decima edizione, decreterà il Power Hit dell’estate 2026. Il giorno successivo, invece, l’ex frontman dei Thegiornalisti avrebbe dovuto partecipare anche al Radio Zeta Future Hits Live, sempre all’interno della cornice dell’Arena di Verona.

Tommaso Paradiso, come sta dopo il Toscana Virus

Nonostante il dispiacere per non poter partecipare agli eventi veronesi, il cantante ha voluto tranquillizzare i fan sulle sue condizioni. Nella sua storia ha spiegato di essere”«in via di guarigione, ma non ancora al massimo“.

Le sue condizioni sono dunque in miglioramento, ma non gli permettono ancora di affrontare due serate di musica dal vivo.

Il Toscana Virus è un’infezione trasmessa dalla puntura dei flebotomi, piccoli insetti conosciuti comunemente come pappataci. Può provocare sintomi come febbre, mal di testa e stanchezza e, nella maggior parte dei casi, ha un decorso benigno. Nel caso di Paradiso, quindi, la scelta è stata quella di fermarsi e concedersi il tempo necessario per recuperare.

Una decisione comprensibile, considerando che gli appuntamenti in programma, per quanto un cantante passi poco tempo sul palco, prevedono diverse ore fuori casa. Per ora, quindi, nessuna fretta di tornare in scena. Paradiso ha anche aggiunto di essere molto dispiaciuto per l’assenza e ha salutato il pubblico con un “ci vediamo prestissimo“.

Lo stop arriva al termine di un anno particolarmente intenso per il cantautore, che nel 2026 ha vissuto importanti momenti sia sul fronte professionale sia su quello privato. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con I Romantici e una stagione musicale accompagnata da Agitare coca cola, Paradiso ha festeggiato anche un importante traguardo personale.

Il 13 giugno 2026 ha sposato Carolina Sansoni nella Pieve di San Nicola a Capalbio, in provincia di Grosseto. La coppia, insieme dal 2017 e già genitori della piccola Anna, nata nel 2025, ha celebrato il matrimonio con una cerimonia religiosa davanti ad alcuni amici e colleghi del mondo dello spettacolo.