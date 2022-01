Tiziano Ferro, l’addio struggente a Jake: “Non ti dimenticheremo mai”

Tiziano Ferro ha salutato per l’ultima volta il suo cane Jake, adottato dopo la scomparsa del suo amato dobermann Beau, a cui aveva detto addio due estati fa. Jake era un cane anziano, salvato da una vita in canile, a cui il celebre cantante voleva regalare anni di serenità e amore.

Tiziano Ferro, l’ultimo saluto al cane Jake

L’arrivo di Jake aveva portato, nella vita di Tiziano Ferro e in quella del marito Victor, nuovi sorrisi e tanto amore dopo la morte di Beau, il loro amatissimo dobermann adottato da un canile: il cantante ha sempre incoraggiato questo tipo di adozioni, soprattutto di cani non giovanissimi, in modo da regalare gli ultimi anni che restano loro finalmente fuori dai canili e in una famiglia che possa regalare tanto amore.

Su Instagram Tiziano ha voluto dedicare parole struggenti al suo amico a quattro zampe e che ha lasciato troppo presto questa vita:

Jake, ti chiamavo “Il ragazzo con tre cuori”: due dipinti sul pelo e uno troppo grande nel petto. Così grande che non ha retto più. Grazie Giaco, per questo anno d’amore, perché ci hai dato lezioni di gratitudine e fedeltà nonostante arrivassi da anni di maltrattamenti e di canile. E perché nella tua infinita generosità hai deciso di dare spazio ad un altro di quei cani adulti che nessuno vuole, solo perché la gente non conosce l’amore superiore del quale sono stracolmi.

Immancabile poi un riferimento a Beau, anche lui volato sul ponte dell’arcobaleno dopo soli quattro mesi di vita insieme:

Salutaci Beau e sappi che non ti dimenticheremo mai.

Tiziano Ferro, l’adozione di Jake dopo la morte di Beau

L’artista aveva svelato di aver accolto Jake, dopo il dolore straziante per la scomparsa di Beau, venuto a mancare in seguito a un delicato intervento chirurgico. “Ecco come Jake decise da solo che doveva tornare a casa con noi – aveva scritto il cantante postando un video su Instagram girato in canile -. La rabbia e il dolore rimarranno per sempre ma dovevamo dare senso alla scomparsa di Beau, e aiutare un altro angelo. Jake era amico di Beau in canile, ed è un gigante di 8 anni, ferito al corpo e al cuore. Caro Jake, basta canile per te…me lo ha detto Beau”.

L’amato dobermann, nato con due milze, aveva subito un’operazione delicata, che purtroppo però non è riuscita a salvarlo. Ferro su Instagram aveva svelato di essere molto preoccupato per la sua salute e non aveva nascosto le lacrime quando finalmente era riuscito a riabbracciarlo.

Anche Jake, proprio come Beau, aveva trascorso la maggior parte della sua vita in canile, aspettando qualcuno che potesse regalargli l’amore di cui aveva bisogno e che aveva trovato proprio a casa di Tiziano e di Victor. A distanza di poco tempo il cantante ha dovuto salutare per l’ultima volta un altro dei suoi amici a quattro zampe, ma siamo certi che il suo grande cuore, quando sarà il momento, avrà spazio per un altro cane anziano, che non aspetta altro che essere amato incondizionatamente.