Fonte: IPA Thor Bjornsson, la figlia è nata morta

Una tragedia si è abbattuta sulla famiglia dell’ex cestista e attore Thor Bjornsson, noto al grande pubblico grazie al ruolo di Gregor Clelane “La Montagna” nella popolare serie Hbo Il Trono di Spade. Bjornsson e la moglie hanno comunicato con un toccante post su Instagram la perdita della terza figlia, che sarebbe dovuta nascere tra pochi mesi, Grace Morgan.

Thor Bjornsson, il dolore per la perdita della figlia

Con grande dolore, lo strongman e la moglie hanno condiviso sui propri profili social la scomparsa della piccola Grace Morgan, la terzogenita per la coppia che ha già due bambini. La bambina è morta dopo un parto prematuro, avvenuto poco dopo aver superato i cinque mesi di gravidanza. L’attore de Il Trono di Spade ha ringraziato i follower per l’affetto, chiedendo al tempo stesso il rispetto per la privacy della propria famiglia in un momento così delicato.

“È con grande dolore che annunciamo la nascita di nostra figlia, Grace Morgan Hafthorsdottir nata l’8 novembre alla 21esima settimana e mezzo di gestazione” ha scritto l’attore. Spiegando in seguito: “Dopo un rilevante rallentamento dei movimenti abbiamo scoperto che il suo cuore aveva smesso di battere. Le parole non possono descrivere il nostro dolore per questa perdita né la felicità per aver avuto la possibilità di trascorrere del tempo con nostra figlia”.

Toccante il ricordo della piccola prematuramente deceduta: “È incredibilmente bella, con lunghe ciglia e sopracciglia bionde e un piccolo sorriso per mamma e papà. L’amore che proviamo per lei è indescrivibile. Il dolore di questo momento sarà per sempre con noi, ma con noi resterà anche l’amore per lei. Tutte le speranze e i sogni che nutrivamo per lei ci sono stati strappati via ma so che un giorno sarò di nuovo con lei. Il suo spirito vive attraverso di noi e dei suoi fratelli.”

Infine, Bjornsson si rivolge ai fan, che lo hanno sostenuto nelle ore più dure: “Vi chiedo di rispettare la nostra privacy in questo momento di dolore per la nostra inconsolabile perdita. Grazie a tutti per ogni parola gentile e per il supporto”.

“La Montagna” è un dolce papà

Thor Bjornsson è già padre di due bambini. La più grande Theresa è nata dalla relazione con l’ex fidanzata dello sportivo Thelma Björk Steimann. Il più piccolo, un maschietto arrivato nel 2020, è invece frutto del matrimonio con la bodybuilder Kelsey Henson, attuale moglie dell’attore. Bjornsson ha sempre condiviso con i propri fan su Instagram i grandi eventi della propria vita privata, dal matrimonio con Kelsey fino alla nascita del secondogenito, raccontata su Instragram fin nei minimi dettagli. E anche stavolta, l’attore ha scelto di essere completamente sincero con i propri follower, rendendoli partecipi anche del dolore più grande cui possa andare incontro un padre.