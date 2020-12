The Voice Senior: Lecciso mamma orgogliosa, ma Al Bano oscura Jasmine

editato in: da

The Voice Senior: coach, concorrenti e conduttore

Dopo un debutto eccellente, The Voice Senior torna per il suo secondo appuntamento con le blind auditions. Antonella Clerici, radiosa come sempre, conduce il pubblico alla scoperta di talenti over 60 che ci terranno compagnia nel corso delle prossime settimane.

La Rai ha deciso di puntare nuovamente sul suo talent show canoro, in una veste completamente rivisitata: lo spin-off di The Voice of Italy ha infatti adottato numerose novità. La prima riguarda, naturalmente, la conduzione. Per la prima volta, Antonella Clerici prende in mano le redini della trasmissione, in quella che sembra essere la sua stagione d’oro – questo autunno ha infatti segnato il suo ritorno in tv con un appuntamento quotidiano, quello con È sempre mezzogiorno.

Rinnovata anche la giuria, che quest’anno vede la partecipazione di Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e la coppia formata da Al Bano Carrisi e sua figlia Jasmine. Le prime tre puntate di The Voice Senior sono dedicate alle blind auditions, fase preparatoria per la sfida vera e propria, che avrà luogo nei due appuntamenti successivi. Per il momento, dunque, i giurati sono impegnati ad ascoltare le splendide voci che si susseguono sul palco e scegliere i propri talenti.

L’attesa più grande, da parte del pubblico, era per il debutto della giovanissima Jasmine Carrisi: la presenza della figlia di Al Bano e Loredana Lecciso era stata criticata, ma il cantante di Cellino San Marco ha ribadito in più occasioni che la ragazza ha deciso in maniera autonoma di partecipare allo show. In questa seconda puntata, abbiamo potuto notare come la coppia formata da Jasmine e suo padre inizi finalmente a funzionare.

Al Bano è senza alcun dubbio una delle stelle più brillanti di The Voice Senior: la sua simpatia travolgente e la sua spontaneità non hanno potuto che conquistare il pubblico, sebbene ciò abbia messo un po’ in ombra sua figlia. La giovane Carrisi, al suo esordio, sta facendo fatica a decollare. È evidente la sua timidezza davanti alle telecamere, e non sorprende il tenero silenzio nel quale si è chiusa ad inizio puntata visto che – comunque – si tratta del suo primo lavoro in Tv. Pian piano si sta però sciogliendo, e siamo sicuri che nei prossimi appuntamenti saprà mettersi in risalto anche accanto al padre.

Intanto Loredana Lecciso, da mamma orgogliosa, ha deciso di incoraggiare Jasmine facendole sentire il suo supporto su Instagram. Tra le sue storie social, infatti condiviso numerose foto della figlia, preparandosi a seguire la puntata e a fare, naturalmente, il tifo per lei.