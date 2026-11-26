Una buona notizia per i fan di Julian Casablancas e compagni: la band americana sarà protagonista di una delle serate rock dell'estate 2027

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

Getty Images The Strokes

C’è già un ottimo motivo per iniziare a organizzare la prossima estate, soprattutto se nella playlist non mancano le chitarre dei The Strokes. La formazione americana ha infatti inserito l’Italia tra le destinazioni della sua tournée del 2027, scegliendo Milano per incontrare nuovamente i fan.

Una notizia che farà felice anche chi, appena un mese fa, non era riuscito a trovare un biglietto per lo show di Bologna, andato sold out. Per godersi dal vivo la voce inconfondibile di Julian Casablancas bisognerà aspettare giugno, mentre per accaparrarsi un posto al concerto manca davvero poco.

The Strokes in Italia nel 2027, tutte le informazioni sul concerto

La serata da cerchiare in rosso sul calendario è quella di mercoledì 16 giugno 2027. A ospitare i cinque musicisti newyorkesi sarà il Parco della Musica, a Segrate, nell’area di via Enzo Jannacci. Al momento si tratta del solo appuntamento italiano della band previsto per il prossimo anno.

L’annuncio arriva da UNALTROFESTIVAL, che per la sua tredicesima edizione ha già iniziato a svelare il programma. Prima degli Strokes era stata ufficializzata la partecipazione dei Beirut, guidati da Zach Condon, che si esibiranno il 3 luglio al Circolo Magnolia.

Ma quanto bisognerà aspettare per acquistare i biglietti? Chi possiede un account My Live Nation o fa parte della Comcerto Family potrà approfittare dell’accesso anticipato alla vendita a partire dalle 10 di venerdì 27 novembre.

Per tutti gli altri aspiranti spettatori l’appuntamento è con la vendita libera del 30 novembre 2026, dalle 10 del mattino. Un promemoria da impostare sullo smartphone, magari pensando anche a un regalo di Natale per qualcuno con cui condividere la serata.

Dagli anni Duemila a Reality Awaits, il fascino intramontabile degli Strokes

Giubbotti di pelle, jeans stretti, capelli spettinati e quell’aria un po’ indifferente che ha fatto scuola. Chi ha vissuto l’adolescenza nei primi anni Duemila ricorderà bene quanto i The Strokes abbiano influenzato anche l’estetica di un’intera generazione.

Oggi, a un quarto di secolo dal debutto discografico con Is This It, il gruppo continua a conquistare nuovi ascoltatori. Merito di una discografia che spazia dall’energia di Room on Fire alle atmosfere di The New Abnormal, lavoro che nel 2021 è valso alla band un Grammy.

Julian Casablancas e i suoi storici compagni di avventura, Albert Hammond Jr., Fabrizio Moretti, Nikolai Fraiture e Nick Valensi, sono tornati a pubblicare musica inedita nell’estate del 2026. Per dare vita alle nove tracce di Reality Awaits si sono affidati a Rick Rubin, produttore con cui hanno trascorso sei settimane in Costa Rica.

L’album, disponibile dal 24 luglio, lascia emergere il gusto di Casablancas per le contaminazioni elettroniche, già esplorate dal cantante con il progetto parallelo dei The Voidz.

Anche gli spettacoli dal vivo stanno riservando qualche piacevole sorpresa. A San Francisco, per esempio, il pubblico ha assistito a un curioso incontro tra generazioni musicali quando Charli XCX ha condiviso il palco con la band sulle note di Take It Or Leave It.

Chissà cosa avranno in serbo gli Strokes per Milano. Nel frattempo, c’è tutto il tempo per rispolverare i vecchi album e imparare a memoria le nuove canzoni.