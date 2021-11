Striscia la Notizia, perché le veline Giulia e Talisa sono state sostituite

Cambio improvviso a Striscia la Notizia. Da questa sera e per i prossimi appuntamenti non ci saranno più le veline in carica Giulia Pelagatti e Talisa Jade Ravagnani a danzare sul bancone del tg satirico. Sono infatti state velocemente sostituite e il motivo è presto spiegato.

Giulia e Talisa, perché sono state sostituite a Striscia la Notizia

Giulia Pelagatti e Talisa Jade Ravagnani sono state sostituite per un motivo ben preciso: sono impossibilitate a prendere parte alle prossime registrazioni del programma. Nei giorni scorsi, infatti, hanno avuto un contatto con una persona che è risultata positiva al Coronavirus.

Entrambe, quindi, si devono sottoporre al protocollo sanitario anti-Covid19, seguendo una quarantena fiduciaria che le terrà lontane dallo studio di Striscia la Notizia per un po’. Le due seguiranno il programma da casa, dove si trovano in perfetta salute.

Il tg satirico di Antonio Ricci, tuttavia, non rimarrà senza veline. Una soluzione, infatti, è stata trovata in fretta e, non ci sono dubbi, sarà soddisfacente anche per i fan più affezionati di Giulia e Talisa.

Giulia e Talisa sostituite, tornano Shaila E Mikaela

A salire di nuovo sul bancone di Striscia la Notizia, infatti, saranno due volti estremamente noti: le veline dei record Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. Espertissime, torneranno per un breve periodo a ricoprire il loro vecchio ruolo.

Le due, d’altronde, sono molto amate e, proprio quest’anno, avevano lasciato il posto a Giulia e Talisa dopo una lunga permanenza sul bancone di Striscia. Sono infatti state veline per ben cinque anni, a partire dal 2017 fino al giugno 2021,

Striscia la Notizia, Shaila e Mikaela al fianco dei nuovi conduttori

Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva troveranno ad accoglierle due nuovi conduttori, che nelle settimane scorse hanno preso il posto di Vanessa Incontrata e di Alessandro Siani. Si tratta di Roberto Lipari e Sergio Friscia, che dopo aver lavorato a lungo per lo show nel ruolo di inviati, hanno assunto nuove vesti in cui sembrano essere perfettamente a loro agio.

Le due veline dei record, tornano così al fianco dell’adorato Gabibbo. E, non ci sono dubbi, pur essendosi già affezionato a Giulia e Talisa, il pubblico sarà felice di poter rivedere ancora una volta Shaila e Mikaela danzare.