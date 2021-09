Stefano De Martino, nuovo amore all’orizzonte: ha una fidanzata misteriosa

editato in: da

Da Belen-Stefano a Satta-Boateng: le coppie scoppiate del 2020 (e nuovi amori)

Stefano De Martino ha un nuovo flirt, una “fidanzata misteriosa”. L’indiscrezione è stata lanciata da Chi, che ha condiviso numerosi dettagli sulla sua presunta fiamma. Non è una novità che la vita sentimentale di De Martino sia al centro dei riflettori. Da Emma Marrone fino a Belen Rodriguez, il ballerino ha preferito per un po’ rimanere da solo. Molti sono stati i flirt a lui attribuiti – anche durante l’estate – ma mai nulla di ufficiale o confermato. Adesso pare che, finalmente, qualcosa si profili all’orizzonte.

Dai tempi di Amici ad oggi, De Martino ne ha fatta di strada (e non solo lavorativamente): sul piccolo schermo, è diventato uno dei personaggi più amati, complice anche il suo carattere e la personalità, sempre molto umile e riservato, mai sgarbato. Un uomo dai valori semplici, che ama la famiglia: suo figlio Santiago – avuto dal matrimonio con Belen – è la sua ragione per essere felice. “Essere padre è forse l’unica cosa che rende la mia vita veramente significativa”, aveva detto a riguardo.

Il cuore del ballerino, però, è tornato a battere d’amore. Il chiacchiericcio in rosa di Chi, infatti, ha riportato che al suo fianco c’è una donna misteriosa, totalmente estranea al mondo dello spettacolo. Come mai Stefano non ha reso ufficiale la storia d’amore? Pare che sia una questione privata, intima: attualmente, vuole decisamente godersi questi giorni speciali senza metterli su pubblica piazza. Non potremmo che essere più d’accordo con la sua scelta.

“In questi ultimi tempi, Stefano De Martino custodisce gelosamente una nuova frequentazione con una ragazza napoletana. Non si tratta di un flirt famoso, ma sarebbe proprio lei l’autrice degli scatti fotografici dell’ex marito di Belen Rodriguez che sono apparsi su Instagram. Per giunta, lo scorso weekend la coppia è stata vista a cena insieme in un noto ristorante campano”.

De Martino, tuttavia, non ha risposto al rumor né ha ufficializzato la nuova storia d’amore. Sebbene sia partita la caccia all’identità della nuova fiamma di Stefano, quest’ultimo – ne siamo certe – farà di tutto per continuare a proteggere il legame. Alla fine, è anche giusto viversi lontani da occhi indiscreti, in particolare quando si è agli inizi e si ha bisogno di privacy.