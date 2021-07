Stefania Orlando, il sogno di un figlio: “Faremo le pratiche per l’adozione”

editato in: da

Stefania Orlando: il rapporto con Zorzi e il sogno di un ritorno in tv

L’abbiamo tanto apprezzata al Grande Fratello Vip, dove ha mostrato dei lati inediti del suo carattere fino ad oggi: Stefania Orlando è stata una certezza all’interno del Reality Show. E a settembre tornerà in TV come concorrente in Tale e Quale Show, ma non solo, perché sogna di fare un passo importante, ovvero di avviare le pratiche di adozione insieme al marito Simone Gianlorenzi.

Sebbene abbia sempre affermato di non volerne e di sentirsi una donna ugualmente completa anche senza figli, è giunto per lei il momento di guardare al futuro con un pizzico in più di curiosità. Durante un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, la Orlando ha affermato di avvertire un forte desiderio di maternità come mai prima d’ora.

“Abbiamo intenzione di avviare le pratiche di affido per accudire un adolescente senza famiglia. Entrambi sentiamo il bisogno di prenderci cura e donare il nostro amore a chi ne ha davvero bisogno”, ha affermato la showgirl. “Questo è stato per me il vero miracolo del Grande Fratello e spero che la nostra famiglia possa allargarsi“.

Ha spiegato, infatti, che tutto è iniziato proprio nella casa del Gf Vip: “Il bisogno di prendermi cura degli altri, di rappresentare un punto di riferimento, soprattutto per persone più giovani di me. Per la prima volta nella vita, ho sentito un forte istinto materno, un impulso totalmente nuovo”.

La vita della meravigliosa Stefania Orlando non potrebbe andare meglio in questo periodo. Dopo un periodo di assenza dalla TV, finalmente ha di nuovo un ruolo prossimamente: sarà infatti la concorrente di Tale e Quale Show. Stando a quanto ha affermato su Oggi, inoltre, non è stata nemmeno provinata per questa edizione, mentre in passato era stata scartata.

La prossima edizione di Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti e in cui parteciperà anche Alba Parietti, accoglierà tra le propria fila di concorrenti anche la Orlando: “Ho sempre amato questa trasmissione. Chi vi partecipa, non solo può esprimere il proprio talento canoro, deve anche entrare nel corpo e nella psicologia del personaggio che interpreta”. Tra l’altro, ha anche sottolineato il grande legame con la Rai, definendola come una “seconda casa, una famiglia acquisita“.

Ha definito “un privilegio” l’occasione di poter lavorare con un grande professionista come Carlo Conti. La Orlando ha ammesso anche di essere stata lusingata di aver ricevuto la proposta di Opinionista al prossimo Gf Vip, ma le serviva una pausa dallo show, essendo rimasta nella casa più spiata d’Italia per quasi sei mesi. Il ritorno in TV rende la Orlando felicissima: da tanto attendeva un momento d’oro del genere. Il suo futuro, tra balletti, canti e (forse) un figlio, non potrebbe che essere migliore.