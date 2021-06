Stash, il dolce ritratto di famiglia per il battesimo della figlia Grace

editato in: da

Un dolcissimo ritratto di famiglia per immortalare un momento importante. Stash, frontman dei The Kolors, e la compagna Giulia Belmonte hanno celebrato il battesimo della piccola Grace, la loro primogenita nata lo scorso dicembre dopo un’attesa frenetica che ha visto il cantante letteralmente al settimo cielo.

Stash e Giulia sono meravigliosi ed elegantissimi nella foto condivisa su Instagram, che li ritrae nel chiostro del Duomo di Ravello, deliziosa cittadina poco distante dalla Costiera Amalfitana. Le parole del cantante, che abbiamo visto nelle vesti di giudice speciale ad Amici, sono piene di gioia ed entusiasmo:

Non esiste uno sguardo più sincero del tuo…un amore più sincero del tuo… un sorriso più sincero del tuo…Mi hai fatto capire quanto può essere intenso ogni secondo della vita. La mia famiglia! Auguri piccola Grace… sei così piccola, ma al contempo così immensa! Grazie alla famiglia @dolcegabbana per quello che ha fatto per noi in un momento così importante. Grazie a @simonesifufurlan per la sua incredibile disponibilità. Grazie a Don Angelo che ci ha accolti nel duomo di Ravello per celebrare il battesimo della nostra Grace con la sua pura genuinità.

Love you guys!

Amici e fan non hanno perso tempo per commentare il lieto evento. “Augurissimi. Vi voglio bene”, ha scritto Anna Pettinelli mentre Valeria Graci si è concentrata sulle “cosciotte da mordere” della piccola Grace. Un momento bellissimo e tanto felice, per il quale la coppia ha voluto fare dei ringraziamenti speciali, a cominciare da Dolce & Gabbana che hanno curato lo strepitoso look di entrambi, fino allo stylist Simone Furlan e a Don Angelo, il prete che ha celebrato il battesimo.

Restano indimenticabili le parole che Stash dei The Kolors (vero nome Alex Fiordispino) ha speso negli scorsi mesi, mentre con Giulia era in attesa della piccola. Lui che non ama condividere troppo della sua vita privata, non è riuscito a contenere l’emozione e la commozione di fronte alla prima ecografia, così come subito dopo la nascita:

Questa è sicuramente la musica più bella che io abbia mai creato come ogni cosa straordinaria che mi è capitata nella vita, arriva così, all’improvviso! E penso che tutto quello che bisogna fare in questi momenti è fidarsi del proprio istinto e tuffarsi in un nuovo capitolo della propria vita…Quella vita a cui sono grato perché da un momento all’altro, come un fulmine a ciel sereno e soprattutto in un momento come questo, ti fa il regalo più bello in assoluto. Da oggi inizia un nuovo me, da oggi tutto prende un senso diverso perché so che ci sarai tu!

Sono bellissimi Stash, Giulia e la piccola Grace. E a questa giovane e dolcissima famiglia auguriamo tutto il meglio.