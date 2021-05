Amici 2021, Pettinelli e la lite con Zerbi mai ripresa dalle telecamere: “Piansi”

editato in: da

Giulia Stabile: fidanzato, genitori, TikTok e la vittoria ad Amici 2021

Amici 2021 è ormai finito, ma continua a fare parlare di sé: dalle storie d’amore sorte nel programma, come tra la vincitrice Giulia Stabile e Sangiovanni, fino ad alcune liti inedite, mai riprese dalle telecamere. A confessarsi è stata Anna Pettinelli su Rudy Zerbi: i due hanno offerto fuoco e fiamme, mai d’accordo e sempre in contrapposizione.

Questa edizione di Amici 2021 sarà ricordata per tanti aspetti, ma in particolare non sono sfuggiti gli scontri accesi tra i professori. Pettinelli è stata intervistata dal format Casa Chi del magazine di Alfonso Signorini. Nella diretta su Instagram, la professoressa di Amici ha voluto svelare alcuni retroscena importanti su un episodio che, su sua stessa amissione, l’ha fatta piangere.

“Conoscendolo così bene, ci siamo presi la libertà anche di darci delle risposte piccate. Cosa che non sarebbe successa con altri”, Pettinelli ha tenuto a precisare il suo legame con Zerbi che, nonostante tutto, rimane professionale. “Il rapporto mio con Rudy è di estrema trasparenza. Ci siamo stati anche tanto antipatici, non siamo stati d’accordo”. Tra colleghi, può starci di non trovarsi su alcuni aspetti. E in TV poi, come si dice sempre, the show must go on.

La Pettinelli ha voluto raccontare a cuore aperto un aneddoto, avvenuto durante un litigio mai ripreso dalle telecamere. I retroscena di Amici 2021 continuano dunque a intrattenere il pubblico, anche se non sempre in positivo, almeno in questo caso.

“Dopo una puntata” – non fa riferimento a quale – “mi sono scappate delle lacrimucce, mi aveva innervosito e se l’avessi avuto per le mani… Sono delle cose che ci diciamo a telecamere voltate. Non avevamo le telecamere su di noi. Mi sono girata e gli ho detto che mi aveva rotto, lui mi ha risposto male”. Non sorprende un litigio del genere, dopotutto, anche a favore di camera, Pettinelli e Zerbi hanno sempre acceso lo show, oscurando a volte persino gli studenti.

“Una discussione non ripresa dalle telecamere, sempre poi sugli stessi argomenti”, ha rivelato. Sebbene il rispetto professionale tra i due, l’impressione che abbiamo avuto seguendoli è sempre stata molto controversa. Per il momento, in ogni caso, Anna Pettinelli non sa ancora se sarà presente alla prossima edizione di Amici di Maria De Filippi per il 2022. Ha concluso la sua intervista, infatti, dicendo di essere ancora arrabbiata per quest’anno.