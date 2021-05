Aka7even fa pace con Rudy Zerbi: il chiarimento dopo Amici

editato in: da

Giulia Stabile: fidanzato, genitori, TikTok e la vittoria ad Amici 2021

Aka7even fa pace con Rudy Zerbi dopo la finale di Amici 2021. Il cantante e il coach si sono scontrati più volte nel corso del talent condotto da Maria De Filippi. Durante il programma i professori hanno sostenuto con grande forza gli allievi: Rudy e Anna Pettinelli hanno litigato in numerose puntate, persino durante la finale, patteggiando per Sangiovanni o per Aka7even.

Terminato Amici 2021 però gli allievi e i professori hanno fatto pace, come ha raccontato lo stesso Zerbi. L’insegnante del talent ha preso parte a una diretta Instagram con Aka7even, rivelando come fra i due ci sia stato un chiarimento dopo la finale. “Volevo farti i complimenti per le parole bellissime, intelligenti e mature che mi hai detto quando ci siamo salutati alla fine della finale – ha detto Rudy -. Mi hanno dimostrato che sei un ragazzo intelligente, serio e maturo. Quando mi hai detto che comunque certe critiche possono aiutare a crescere – certe, non tutte – io mi sono detto che sei veramente un ragazzo perbene, come ho sempre pensato. Volevo solo dirti questa cosa e voglio che la sappiano tutti. Sono molto fiero e molto contento – ha concluso -. Come è successo anche per altri, quando vorrai ti aspetto anche da noi in radio. Ti mando un grosso abbraccio e ti faccio il mio in bocca al lupo”.

Aka7even non ha trionfato ad Amici 2021, alla fine infatti l’ultima gara è stata fra Sangiovanni e Giulia. Il cantante ha ricevuto diversi premi – dalla critica alla radio – mentre la ballerina ha conquistato la coppa della vincitrice. Non solo il premio finale e un futuro nella danza, ad Amici 2021 Giulia ha trovato anche l’amore con Sangiovanni. “Lui è maturo dal punto di vista umano e anche da quello artistico, mentre io sono immatura e bambina nella vita ma determinata nell’arte – ha detto dopo la fine del programma -. Abbiamo fatto le vacanze di Natale qui dentro e ci siamo conosciuti di più, compresi e avvicinati in tutti i sensi. Siamo stati lì lì per baciarci due volte ma non è successo e poi io non sapevo come si faceva ed ero imbarazzata. Mi chiedevo: sarò capace? Un giorno lui ci ha coperti con il cappuccio della felpa ed è stato bellissimo. Ci sentivamo mega osservati ma quando stavo sola con lui non pensavamo nemmeno al daytime o al serale; ci preoccupavamo solo della redazione che ci stava vedendo dagli schermi interni ma è stata una cosa ingenua e bellissima”.