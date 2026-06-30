Sophie Cunningham e il dito puntato per 22 secondi, chi è la cestista virale

Sophie Cunningham è la cestista che è diventata virale per aver puntato il dito contro un'avversaria per 22 secondi

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Sophie Cunningham

Sophie Cunningham è la cestista di cui tutti parlano. Merito di un dito puntato per ben 22 secondi contro la rivale DeWanna Bonner. Un gesto capace di renderla virale e famosa in tutto il mondo.

Chi è Sophie Cunningham

Classe 1996, Sophie Cunningham è nata a Columbia ed è una sportiva. Alta 1,85 metri, riveste il ruolo di guardia ed è diventata celebre per via di un dito puntato per più di venti secondi verso una rivale. La sua è una famiglia di sportivi e di atleti che hanno raccolto record importanti. Suo padre, Jim Cunningham è stato un fullback nella NFL giocando con i Washington Redskins, mentre sua madre Paula è stata una celebre lanciatrice di giavellotto all’Università del Missouri.

Sua sorella Lindsey è considerata una leggenda del basket universitario e allena il Missouri State. Anche i nonni e gli zii sono atleti. La stessa Sophie ha raccontato spesso di essere cresciuta con la competizione nel sangue e di aver sempre fatto sport: “Passare un’ora nel vialetto di casa finiva sempre con porte sbattute e lacrime. Ma poi ci annoiavamo e tornavamo fuori a giocare”.

La sua carriera è iniziata all’Università del Missouri, dove ha giocato con le Tigers per ben quattro stagioni. In seguito è stata scelta al numero 13 del Draft Wnba 2019 dalle Phoenix Mercury. Nel 2024 è arrivata alle Indiana Fever, dove veste la maglia numero 8.

Sportiva, ma anche star dei social, Sophie Cunningham ha più di un milione e mezzo di follower su Instagram, inoltre conduce un podcast intitolato Show Me Something insieme a West Wilson. Non solo, Sophie è spesso in tv come opinionista nelle trasmissioni Wnba in onda su USA Network, inoltre ha firmato numerosi contratti di sponsorizzazione con brand sportivi come Adidas, Quest Nutrition e SHARx. Nel 2026 ha poi debuttato su Sports Illustrated Swimsuit Issue.

Il gesto del dito puntato di Sophie Cunningham

Sophie Cunningham è diventata famosissima e protagonista di un meme virale per via del dito puntato per 22 lunghissimi secondi contro DeWanna Bonner durante un match.

Tutto è iniziato quando, dopo un quarto quarto piuttosto duro e teso, Clark e Bonner hanno iniziato a discutere per via di un fischio arbitrale. Mentre la compagna di squadra e la rivale discutevano, Cunningham è accorsa.

A quel punto DeWanna Bonner ha rivolto delle parole pungenti nei confronti di Sophie Cunningham puntandole un dito contro. La cestista a quel punto ha reagito e senza dire nulla ha iniziato a puntare lo sguardo contro la sportiva e a puntarle contro il dito per 22 secondi. Il gesto è durato sino a quando un membro dello staff non ha riaccompagnato la giocatrice di basket in panchina. Entrambe poi hanno preso un fallo tecnico.

L’immagine di Cunningham dopo il match è diventata immediatamente virale. Fra le due giocatrici già in passato c’erano stati degli scontri. Cunningham e Bonner avevano giocato insieme ed erano state compagne di squadra nelle Fever nella stagione scorsa.

Poco dopo Bonner aveva lasciato Indiana dopo sole nove partite ed era tornata a Phoenix. Una scelta che la sportiva aveva aspramente criticato nel suo podcast.