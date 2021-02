Cosa sappiamo di Solos, la serie Amazon Prime con un cast eccezionale

editato in: da

Sette storie indipendenti, una serie televisiva in arrivo su Amazon Prime, un cast eccezionale: sono alcuni degli elementi che caratterizzano Solos il nuovo show che sarà disponibile entro l’anno 2021.

E proprio guardando al cast cresce l’attesa per vedere in onda lo show. Tra gli interpeti ci saranno ben tre premi Oscar. Morgan Freeman, nato il promo giugno del 1937 è un attore, regista e produttore. Un talento eccezionale, nel corso della carriera ha interpretato parti indimenticabili che gli sono valse candidature e riconoscimenti, è stato candidato agli Oscar per cinque volte e ha vinto come Miglior attore non protagonista nel 2005 per la sua interpretazione in Million Dollar Baby. Nel cast c’è anche Helen Mirren: attrice splendida e talentuosa. Nata nel 1946, nel tempo ha costruito una lunga carriera segnata da riconoscimenti e successi, oltre che da interpretazioni che hanno lasciato il segno. Ha vinto l’Oscar come migliore attrice protagonista per The Queen – La Regina in cui ha portato in scena la Regina Elisabetta II. Nel cast di Solos anche Anne Hathaway, classe 1982, Premio Oscar come attrice non protagonista nel 2018 con la parte di Fantine in Les Misérables, ruolo che le ha permesso di ottenere anche altri riconoscimenti, ma anche attrice di pellicole come One day e Il diavolo veste Prada.

Ma il cast della serie di Amazon non si ferma qui: ci saranno anche Uzo Aduba, vincitrice (tra i vari premi) di due Emmy per il ruolo di Suzanne in Orange is the new black, Anthony Mackie, Nicole Beharie, Dan Stevens e Constance Wu.

La serie si svilupperà attraverso sette storie diverse ma che avranno come tema di partenza comune la riscoperta dei legami umani. Tra una storia e l’altra non ci saranno collegamenti ma saranno slegate le une dalle altre e aiuteranno lo spettatore a soffermarsi sui vari significati dell’esperienza umana.

Produttore e creatore è David Weil noto per aver scritto e ideato Hunters, la serie televisiva la cui prima stagione è stata distribuita su Amazon Prime in cui recita Al Pacino. Tra i registi ci saranno Zach Braff (che tra le altre cose è anche un bravissimo attore, noto ad esempio per il ruolo del dottor John Dorian nella serie Scrubs – Medici ai primi ferri), Tiffany Johnson, David Weil e la regista britannica Sam Taylor-Johnson.