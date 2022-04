Sinisa Mihajlović in ospedale: la prima foto (con dedica) della moglie Arianna su Instagram

“Bisogna essere duri senza mai perdere la tenerezza. Sei un Leone dal cuore tenero”. Poche parole ma splendide hanno accompagnato il post con dedica su Instagram per il suo Sinisa Mihajlović: la moglie Arianna ha condiviso un primo scatto in bianco e nero dall’ospedale dopo l’annuncio del ritorno della malattia. Una foto meravigliosa, in cui vediamo il sorriso dell’allenatore, che non ha mai perso la voglia di lottare e che è un enorme punto di riferimento per tutti coloro che si sono ritrovati a combattere contro la leucemia.

Sinisa Mihajlović in ospedale: la foto con Arianna

“La malattia è tornata“, ha annunciato Sinisa qualche settimana fa. “Si può cadere, ma bisogna trovare la forza per rialzarsi”. Attorno a lui si sono subito stretti i familiari: il sostegno della moglie e delle figlie non è tardato ad arrivare. Poche ore dopo l’annuncio, hanno mostrato tutto il loro affetto, condividendo scatti splendidi e frasi di incoraggiamento su Instagram.

Attualmente, Sinisa è ricoverato al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna. In foto, con la sua Arianna, con cui ha sempre condiviso un amore profondo e in grado di affrontare le tempeste più avverse così come i momenti carichi di gioia, Sinisa sfoggia uno dei suoi migliori sorrisi, con quegli occhi che comunicano tutta la dolcezza e l’orgoglio di un uomo. Vicino a lui, Arianna: bardata con mascherina e cuffietta, anche i suoi occhi sorridono e danno speranza ai fan dell’allenatore.

Il supporto della famiglia Mihajlović

Pochi giorni dopo l’annuncio del ritorno della malattia, Sinisa è stato ricoverato al Sant’Orsola: in quell’occasione, avevano enormemente emozionato e commosso le parole della figlia Virginia. A corredo di una foto della figlia su Instagram, aveva scritto: “Violante, io lo so che quando sarai grande ti vanterai di avere un nonno supereroe che ami tantissimo”.

Sinisa sta continuando a combattere la leucemia, con il suo spirito battagliero e lo sguardo fiero. L’amore della famiglia non gli è mai mancato: dalla nipotina Violante fino ai figli, Arianna è al suo fianco dal lontano 1995. E la sua foto su Instagram è stata una vera sorpresa: la prima scatta insieme dopo il ricovero, e quei sorrisi infondono davvero il coraggio di rivedere presto Sinisa sul suo amato bordocampo.

Come sta Sinisa Mihajlović

Come ammesso da Sinisa stesso, il nuovo ciclo di cure a cui si è sottoposto ha l’obiettivo di evitare che la malattia si ripresenti nella sua forma più acuta. La leucemia lo aveva colpito per la prima volta nel 2019: dopo un trapianto di midollo osseo, aveva superato la fase critica.

“Io non mollo un centimetro“, aveva detto l’allenatore durante una videoconferenza con i giocatori del Bologna. Mihajlović ha sempre dimostrato un grande coraggio, anche di fronte alla paura stessa. Soprattutto, ha ricevuto tutto l’amore della sua famiglia, che non lo ha mai lasciato da solo. “So che vincerò questa malattia“. Parole che sanno trasmettere la speranza e la voglia di vincere, da vero allenatore, sul campo e nella vita: Sinisa Mihajlović ha promesso battaglia. E, ne siamo certe, anche stavolta dimostrerà tutta la sua incredibile forza.