Sigourney Weaver, quanto è alta e il segreto dei suoi look

Fonte: IPA Sigourney Weaver

Sigourney Weaver, con la sua eleganza e il suo fascino, è una delle icone più amate del cinema e della moda. Un’attrice di grande successo che ha recentemente ricevuto il Leone d’Oro alla carriera al Festival del Cinema di Venezia 2024, un riconoscimento che celebra un percorso attoriale brillante e influente. Ma quanto è alta e cosa c’è dietro il suo stile senza tempo e la sua presenza magnetica?

Sigourney Weaver, quanto è alta

Sigourney Weaver ha costruito una carriera invidiabile, diventando celebre per i suoi ruoli iconici in pellicole come Alien, Ghostbusters e Avatar. Sempre bellissima, sofisticata e di grande talento, l’attrice americana vanta un’altezza di 182 centimetri, che le conferisce slancio e un’incredibile sensualità. Questo tratto distintivo l’ha sempre contraddistinta sul grande schermo, catturando l’attenzione dei fan del cinema.

Fonte: Getty Images

Dalla sua prima apparizione con un piccolo ruolo in Io e Annie, film di Woody Allen, fino alla costruzione di una carriera solida con ruoli di grande impatto, Sigourney è amata oggi come allora. La sua fama è stata ulteriormente celebrata con il prestigioso Leone d’Oro alla carriera al Festival del Cinema di Venezia 2024.

Per l’occasione, l’attrice ha sfoggiato la sua consueta eleganza, presentandosi sul red carpet con un outfit firmato Chanel che ha messo in risalto il suo gusto discreto ma estremamente raffinato. Il look, composto da una giacca con scollo ampio di paillettes e una lunga gonna nera, è stato impreziosito da due luminosi orecchini pendenti e un make-up nude elegante.

Fonte: IPA

Sigourney Weaver, il suo segreto di stile

Nel corso degli anni, il look di Sigourney Weaver è evoluto, ma il suo amore per il minimalismo e l’autenticità è rimasto costante. Dalle sue prime apparizioni sul red carpet a oggi, ha saputo adattare il suo stile al passare del tempo, rimanendo sempre fedele a se stessa e cercando di valorizzarsi senza snaturarsi. Una potente arma di bellezza che ha sfoggiato anche ai Golden Globes 2023 con un abito di Yves Saint Laurent.

Fonte: Getty Images

Sobrietà, eleganza e nessun fronzolo eccessivo volto a nascondere la propria personalità: sono le armi vincenti per apparire sicura e impeccabile in ogni occasione. In un’intervista per Glamour, Sigourney ha raccontato di aver lavorato a stretto contatto con il suo parrucchiere Maury Hopson: “Mi diceva sempre: ‘Tira fuori la tua personalità’. Non ho molta fiducia in questi settori, ma so come indossare un abito. Non bisogna deludere l’abito. Se non ci si diverte, non ne vale la pena. Al giorno d’oggi si ricorre agli stilisti, ma per tanto tempo non abbiamo avuto nulla di tutto ciò. Io mi trovavo il mio abito da sola.”

Importante per lei è anche la possibilità di riutilizzare i capi che indossa: “Penso che sia importante indossare di nuovo i propri abiti. Non si può più avere quell’atteggiamento nei confronti della moda, secondo cui si indossa qualcosa solo una volta. Sono orgogliosa di indossare di nuovo un abito che mi piace e di non sottrarre altro alla terra per ogni occasione. Mi piace riciclare le cose.”