“La pancia è tornata di moda” il messaggio body positive di Selena

Fonte: IPA Selena Gomez su Instagram

“Non trattengo il respiro…Le pance vere sono tornate di moda“, dice Selena Gomez in un video pubblicato su Tik Tok. La cantante e attrice, in vacanza in Italia, appare sdraiata su una barca, mentre si accarezza la pancia fasciata in un bellissimo costume intero fiorato (della sua collezione beach wear, ndr).

Fonte: Tik Tok

Selena, da sempre nel mirino degli hater per la sua forma fisica e le ricorrenti oscillazioni di peso, dovute tra l’altro, per sua stessa ammissione, ai farmaci che è costretta a prendere per il lupus che la affligge, si batte da tempo per portare avanti i suoi messaggi di body positive e accettazione di sé.

Selena Gomez, la festa al fast food per dire: “Me ne frego”

All’inizio di quest’anno, ha tenuto una festa in un fast food e ha chiarito una volta per tutte che non le importa nulla di cosa hanno da dire a riguardo i body shamer.

Selena ha specificato su TikTok che non le “importa del suo peso” perché, indipendentemente dall’aspetto, qualcuno avrà sempre qualcosa di negativo da dire al riguardo.

“Quindi sto cercando di rimanere magra, ma sono anche andata da Jack in the Box e ho preso quattro tacos, tre involtini di uova, anelli di cipolla e un sandwich di pollo piccante”, ha detto l’attrice nel video pubblicato sul social. Aggiungendo: ‘Ma onestamente, non mi interessa il mio peso perché la gente critica comunque: ”Sei troppo piccola,’ ‘Sei troppo grassa’, ‘Non va bene.’ ‘Blah blah blah.”

Selena ha poi concluso il video con: ‘B***h, sono perfetta così come sono. Morale della storia? Ciao.’

Selena Gomez, la confessione sulla malattia

L’anno scorso Selena ha rivelato in una intervista a Vogue che la causa delle sue oscillazioni di peso è legata alla sua diagnosi di Lupus: “Da allora oscillo molto con il mio peso”. Sono le medicine che devo prendere per il resto della mia vita, e dipende anche da mese a mese”, ha spiegato.

In un post sui social media del 2018, Selena ha parlato del “mito della bellezza” a seguito della pubblicazione di alcune foto poco lusinghiere dei paparazzi “Ho scelto di prendermi cura di me stessa ma non voglio dimostrare nulla a nessuno“, disse all’epoca. Da allora Selena ha spostato l’attenzione dai commenti sul suo aspetto al mantenimento della sua salute mentale.

Durante un’intervista a Good Morning America, l’attrice ha ammesso di utilizzare i social media per contattare e dare visibilità a chiunque stia portando avanti le proprie battaglie.

“Non navigo su Internet da quattro anni e mezzo”, ha rivelato Selena. ‘Ha cambiato completamente la mia vita. Sono più felice, sono più presente. Mi connetto di più con le persone. Mi sento più normale”‘

L’ex star della Disney ha rivelato che le è stato diagnosticato un disturbo bipolare nel 2020 e ha spiegato che comprendere la sua salute mentale è la “cosa più importante al mondo” per lei. ben più importante di qualunque commento sul peso.