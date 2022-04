“Sei spaziale” in bikini: oggi ha 60 anni ed è la mamma di una vip

Oggi ha 60 anni, è una scrittrice di successo, ha pubblicato il suo ultimo libro, Dress code rosso sangue nel 2021, ha tre figlie bionde e bellissime. Una di loro è la più importante influencer d’Italia e non solo, ma anche le altre sono molto famose. È già nonna ma su Instagram ha lasciato tutti senza fiato con una foto di 30 anni fa in bikini. Non che adesso abbia qualcosa da invidiare a chi è nata dopo di lei.

Nella foto si vede una donna in posa da sirenetta su una spiaggia bianca alle Seychelles. Il sole la bacia in fronte e lei tiene gli occhi chiusi. Con una abbronzatura perfetta, indossa un bikini coloratissimo: reggiseno a coppa con ruches arlecchino e slip sfumate e sgambate. Il fisico è da urlo, gambe perfette e pancia piatta.

Marina Di Guardo in bikini lascia senza fiato

Il nome di questa donna che potrebbe essere una top model? Si tratta di Marina Di Guardo, la mamma di Chiara Ferragni, oltre che di Valentina e Francesca.

Classe 1961, ha postato questa foto su Instagram, scatenando l’entusiasmo dei fan e degli amici vip. Natasha Stefanenko commenta: “Sei spaziale tesoro! 🔥🔥❤️❤️😍😍”. E ancora: “Sei bellissima ❤️❤️❤️❤️❤️❤️Voglio i tuoi geni 😂❤️”. “Eri stupenda e lo sei anche ora. Vorrei avere una mamma meravigliosa come te”. “Ma che meraviglia di donna ! Bella in tutto 💖💖”.

Non può mancare il paragone con le figlie: “Anni perduti. La tua bellissima e affascinante giovinezza. Anche le tue figlie ti assomigliano, bellezze. ❤️❤️❤️❤️❤️”. “Sempre stata splendida e le tue ragazze seguono a ruota 😍 un poker di donne stupende ❤️”. Insomma sono tutti concordi nel ritenere che per Marina Di Guardo il tempo non sembra essere passato. E Chiara Ferragni, che ha mostrato sui social lo sfogo di acne, e sorelle hanno ereditato i suoi geni di bellezza.

Cosa fa Marina Di Guardo

Marina Di Guardo è nata il 29 ottobre 1961 a Novara ma è di origini siciliane. Oggi vive a Cremona. Prima di dedicarsi alla scrittura, era vicedirettrice dello showroom di Blumarine.

Sposata con il dentista Marco Ferragni, ha tre figlie, Chiara, Valentina e Francesca. Ha esordito come autrice di romanzi nel 2012 con il libro, L’inganno della seduzione. Ha pubblicato con case editrici importanti, da Feltrinelli a Mondadori. E dal 2019 è opinionista nella trasmissione Mattino Cinque, condotta da Federica Panicucci e Francesco Vecchi.