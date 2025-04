Scarlett Johansson detta la tendenza, la sahariana con shorts è il look da provare adesso

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Scarlett Johansson detta ancora una volta la tendenza, e lo fa con un look che conquista al primo sguardo: sahariana e shorts coordinati, un abbinamento che diventa subito ispirazione di stagione. Durante il CinemaCon 2025, l’attrice ha sfoggiato un outfit che unisce praticità e sensualità con la naturalezza che solo lei sa interpretare, rilanciando un capo iconico come la sahariana e trasformandolo nell’essenziale da indossare adesso. La moda prende appunti, le fashioniste pure.

Scarlett Johansson: la sahariana con shorts è il look da provare adesso

C’è chi detta legge sul set, e chi lo fa anche fuori. Scarlett Johansson riesce nell’impresa di fare entrambe le cose, brillando sul palco del CinemaCon 2025 non solo per il suo ritorno in grande stile con Jurassic World Rebirth, ma anche per un outfit che ha già fatto scuola: sahariana con shorts a vita alta. Un look che urla primavera, che profuma di deserti infuocati e femminilità consapevole, e che – diciamocelo – è già tra i più cercati su Pinterest.

Mentre presentava il nuovo capitolo della saga dei dinosauri insieme al regista Gareth Edwards e ai colleghi Mahershala Ali e Jonathan Bailey, Scarlett Johansson ha portato sul palco un completo che sembrava sussurrare “eleganza disinvolta” ad ogni movimento.

La giacca sahariana, storicamente utility e maschile, qui si reinventa su di lei: stretta in vita, destrutturata quanto basta, con quattro tasche applicate e un tono sabbia che abbraccia la pelle. Gli shorts, coordinati e sartoriali, mettono in risalto le gambe toniche dell’attrice e danno al look un twist urban vacanziero che fa venire voglia di partire subito per il Marocco. O almeno, di fare shopping.

Scarlett Johansson e il ritorno glamour della sahariana

Chiunque segua le passerelle con un minimo di attenzione lo sapeva già: la sahariana è tornata. Ma ora che anche Scarlett Johansson l’ha scelta, possiamo darlo per ufficiale. Da Veruschka a Beyoncé, passando per Kate Middleton e Lady Diana, la giacca sahariana ha attraversato generazioni di icone, adattandosi ai tempi ma rimanendo fedele al suo spirito avventuroso e chic.

Il merito del suo debutto fashion va a Yves Saint Laurent, che nel 1967 la strappò all’uniforme militare per trasformarla in un capospalla sensuale, scolpito sul corpo femminile. Da allora, è diventata sinonimo di libertà, emancipazione, e moda che sa raccontare storie. Quella che Scarlett porta in scena oggi è la versione più moderna e consapevole: meno safari, più city break. Una giacca che non ha bisogno di essere spiegata, ma solo guardata.

L’abbinamento con gli shorts: come rubare il look di Scarlett

Anthony Vaccarello, per Saint Laurent, l’ha proposta in tutte le salse nella primavera-estate 2024: da capo unico fino alla versione camicia, nei colori del deserto – khaki, ocra, rosso bordeaux – ma anche in nero assoluto e giallo curcuma. Un’ode alla femminilità pratica. Ma non è stato il solo: anche Max Mara ha portato la sahariana con shorts sulle passerelle, come dimostrano i look dominati da nuance neutre, cinture in vita e silhouette essenziali, capaci di unire rigore e sensualità in perfetto equilibrio.

Quello che rende irresistibile il look della Johansson non è solo la scelta della sahariana, ma l’accoppiata vincente con gli shorts. Qui il gioco si fa furbo: via i pantaloni lunghi o i cargo da missione esotica, largo a shorts in tinta perfetta, taglio sartoriale e lunghezza strategica. Il risultato è una silhouette allungata, elegante, con un sapore retrò che profuma di anni ’70 ma rivisitato in chiave contemporanea.

Un look perfetto per il giorno – magari con sandali flat o espadrillas in corda – ma che si trasforma facilmente per la sera, con un tacco sottile e orecchini chandelier.