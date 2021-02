Sanremo 2021, Federica Pellegrini ci sarà: l’emozione sui social

editato in: da

Sanremo 2021, i super ospiti del Festival

Sanremo si avvicina a passo spedito e una dopo l’altra arrivano le conferme sugli ospiti che calcheranno il palco del Festival della canzone italiana. Federica Pellegrini ci sarà e l’emozione è tangibile: il post che la nuotatrice ha pubblicato su Instagram spiega con poche parole la frenesia che si nasconde dietro i preparativi di Sanremo.

Federica ha pubblicato una foto che la ritrae allo stesso tavolo con un’altra eccellenza dello sport italiano, Alberto Tomba. Nello scatto di qualche tempo fa, i due si guardano e sorridono, le parole di accompagnamento della Pellegrini non lasciano spazio a dubbi:

Te lo dico già… Se mi fai cadere da QUELLA scala ti uccido…

La scala in questione è la più famosa – e temuta – d’Italia: è la scalinata che il palco di Sanremo ha sempre avuto e da cui sono scesi negli anni ospiti illustri, presentatori e presentatrici, non senza qualche incertezza dovuta ai gradini e ai tacchi alti. Sanremo è stato teatro anche di alcuni momenti d’imbarazzo. Quest’anno toccherà anche a Federica Pellegrini che ripone le sue speranze nella spalla che la accompagnerà in questa avventura.

Lo sport in Italia sta vivendo un momento storico molto complicato, come d’altronde è accaduto ad altre categorie professionali che sono state duramente colpite dalla situazione pandemica mondiale. La vita e la speranza di tornare presto alla normalità non si fermano e come suggeriscono i tag usati dalla stessa Pellegrini nel post, si avvicinano i Giochi Olimpici e Paralimpici di Cortina previsti nel 2026, dove i nostri atleti gareggeranno e per cui si stanno già preparando.

Sanremo è da sempre una vetrina importante non solo per la musica italiana ma anche come rappresentanza dello spaccato della nostra società e delle nostre eccellenze. Il Festival – nonostante il protocollo Rai e cambiamenti imposti dall’attuale situazione – è atteso dal 2 al 6 marzo e sarà condotto per la seconda volta consecutiva da Amadeus, che è anche direttore artistico della kermesse canora. Al suo fianco si alterneranno diverse personalità del mondo dell’arte italiana tra canto, teatro e tv. Ci sarà spazio per celebrare anche lo sport insieme a personaggi del calibro di Federica Pellegrini e Alberto Tomba, che aspettiamo di vedere nei panni – sicuramente elegantissimi – come portavoci del talento e del mondo sportivo italiano.